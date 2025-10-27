ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב היום (שני) לדיווח לפיו חלק מחברי הכנסת של הליכוד שוקלים להצטרף ל"עצרת המיליון" של המגזר החרדי בעקבות מעצרם של בחורי ישיבות עריקים. בדבריו תקף את הליכוד על התמיכה בחרדים בזמן שמצביעי המפלגה מתגייסים לצה"ל.
"מצביעי הליכוד מתגייסים, נלחמים, נהרגים ונפצעים להגנת המולדת, בזמן שנבחרי הליכוד מעודדים שחיתות והשתמטות" אמר לפיד. "הליכוד הפסיקה להיות מפלגה לאומית, היא הפכה לסניף של החרדים ובן גביר".
עוד טען כי "בממשלה שנקים כולם יתגייסו, כולם ילמדו ליב"ה, כולם יעבדו. אין זכויות בלי חובות".
כאמור, בעקבות המעצרים של בחורי ישיבות עריקים, במגזר החרדי הכריזו אמש על הפגנת ענק שתתקיים ביום חמישי הקרוב. על פי הודעת הוועדה המארגנת, "הוחלט על דעת מרנן ורבנן גדולי וחכמי התורה והחסידות שליט"א, לקיים את העצרת ביום חמישי הקרוב, ח׳ בחשוון, בשעה 14:30 בכניסה לירושלים".
ask__dani
תראו את הסרטון ש-ask__dani עשה על מפלגת הליכוד. הם עושים הפוך מכל מה שכתוב בעקרונות המפלגה. פשוט הפוך - ונגד כל אינטרס לאזרחים ולמדינת ישראל. העיקר להישאר בשלטון.11:29 27.10.2025
המוטציה הסמאלנית
מר בדיחת לפיד אתם הפכתם למפלגה אנטיציונית אנטישמית11:27 27.10.2025
מפלגת הפילוג
הם הפסיקו מזמן להיות מפלגה לאומית, זה רק מחמיר. צריך לשנות את שם המפלגה מ"הליכוד" ל"הפילוג". לא יאומן - הם בשלטון, מוציאים את העם למלחמה ויוצאים להגנת סרבני גיוס!!! אין להם בושה?! גועל נפש אחד אחדהמשך 11:24 27.10.2025
הרצחת וגם ירשת?
הליכוד גם בשלטון, גם מורח חקיקת חוק גיוס, גם מעוות אותו שיהיה בפועל חוק השתמטות לחרדים, גם מזרים מיליונים לחרדים וגם תוקף את הצבא שמנסה להתנהל על פי החוק -...
עם ישראל חי
הליכוד נגד גיוס. אנלנו לא ליכוד11:53 27.10.2025
הרצחת וגם ירשת?
מפלגת הפילוג
הם הפסיקו מזמן להיות מפלגה לאומית, זה רק מחמיר. צריך לשנות את שם המפלגה מ"הליכוד" ל"הפילוג". לא יאומן - הם בשלטון, מוציאים את העם למלחמה ויוצאים להגנת סרבני גיוס!!! אין להם בושה?! גועל נפש אחד אחדהמשך 11:24 27.10.2025
