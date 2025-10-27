לאחר שדווח כי חברי הליכוד שוקלים להצטרף לעצרת החרדית במחאה על מעצר העריקים, ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף: "מצביעי הליכוד מתגייסים, נלחמים, נהרגים ונפצעים להגנת המולדת, בזמן שנבחרי הליכוד מעודדים שחיתות והשתמטות"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב היום (שני) לדיווח לפיו חלק מחברי הכנסת של הליכוד שוקלים להצטרף ל"עצרת המיליון" של המגזר החרדי בעקבות מעצרם של בחורי ישיבות עריקים. בדבריו תקף את הליכוד על התמיכה בחרדים בזמן שמצביעי המפלגה מתגייסים לצה"ל.

"מצביעי הליכוד מתגייסים, נלחמים, נהרגים ונפצעים להגנת המולדת, בזמן שנבחרי הליכוד מעודדים שחיתות והשתמטות" אמר לפיד. "הליכוד הפסיקה להיות מפלגה לאומית, היא הפכה לסניף של החרדים ובן גביר".

עוד טען כי "בממשלה שנקים כולם יתגייסו, כולם ילמדו ליב"ה, כולם יעבדו. אין זכויות בלי חובות".

כאמור, בעקבות המעצרים של בחורי ישיבות עריקים, במגזר החרדי הכריזו אמש על הפגנת ענק שתתקיים ביום חמישי הקרוב. על פי הודעת הוועדה המארגנת, "הוחלט על דעת מרנן ורבנן גדולי וחכמי התורה והחסידות שליט"א, לקיים את העצרת ביום חמישי הקרוב, ח׳ בחשוון, בשעה 14:30 בכניסה לירושלים".