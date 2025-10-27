כתב אישום תשיעי הוגש נאשם תשיעי שהיה מעורב ברצח בכביש שש של קטין בן 15 לפני חמש שנים. הקטי נרצח לאור יום בעודו חלק משיירה שלוותה ע"י המשטרה

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד נאשם תשיעי שהיה מעורב ברצח קטין בן 15 בכביש שש לפני חמש שנים. הקטין עמר אבו צעלוק נרצח לאור יום בעודו חלק משיירה שלוותה ע"י משטרת ישראל בדצמבר 2020.

הנאשם חוסיין מטארי, בן 26 מקלנסאווה שימש כחוליה משמעותית בהוצאת תכנית החיסול לפועל והיה ברכב ממנו בוצע הירי

מטארי נמלט מרשויות אכיפת החוק במשך כחמש שנים מאז האירוע ונעצר לאחרונה בפעילות יזומה של משטרת ישראל. הרצח תוכנן בקפידה ובוצע בשעת בוקר מוקדמת בכביש 6. אחרי עליית השיירה לכביש 6, שלושה רכבים של החוליה איגפו את השיירה. הם נצמדו לכלי הרכב של בני משפחת אבו צעלוק וניגחו אותם.

מטארי ושניים נוספים ירו לפחות 13 קליעים לעבר הרכב ובכך גרמו למותו של עמר אבו צעלוק ז"ל, קטין בן 15 במותו ולחבלתו החמורה של בן משפחה נוסף. מיד לאחר מכן, נמלטו במהירות מופרזת מן המקום ב-שלושה כלי הרכב לתוך קלנסאווה. שמונה כתבי אישום הוגשו. אשר

כל אחד מהנאשמים הורשע לפי חלקו, על סמך הודאתם, בביצוע עבירות בצוותא של רצח בכוונה, נסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, עבירות נשק, קשירת קשר לפשע, שיבוש מהלכי משפט ועוד. שמונת המעורבים נדונו לפני כשנה בבית המשפט לעונשי מאסר חמורים, בין 34 שנות מאסר בפועל ל-11 שנים.

הרצח בכביש שש בוצע בגלל נקמת דם

מכתב האישום שהוגש היום על ידי עורכות הדין הינד נאבלסי ושרה טל מפרקליטות מחוז מרכז נגד הנאשם התשיעי כאמור עולה, כי הנאשמים רקמו תכנית חיסול עבריינית בעקבות סכסוך דמים בין שתי משפחות- אזברגה ואבו צעלוק שגבה קורבנות רבים במשך השנים. לאחר רצח אביהם של שניים מהנאשמים האחרים, הם קשרו קשר לבצע נקמת דם ולפגוע בבני משפחת צעלוק.

תוך שעות ספורות לאחר שנודע להם על מותו, פעלו הנאשמים בתכנון רב משתתפים והוציאו לפועל את תכנית הרצח בכל מחיר, גם בידיעה שהשיירה של משפחת צעלוק מלווה על ידי משטרת ישראל. לצורך מימוש נקמת הדם, הצטיידה חוליית החיסול בטלפונים סלולאריים, מכשירי קשר, לפחות בשני אקדחים מסוג חצי אוטומטי עם תחמושת תואמת וברכבים שונים. בהגיעם לקלנסאווה, הציתו את הרכב וחזרו ללוד בשני כלי הרכב הנותרים.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות בצוותא של רצח בכוונה בנסיבות מחמירות, ריבוי עבירות של נסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, עבירות נשק, קשירת קשר לפשע, שיבוש מהלכי משפט ועוד. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על המשך מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.