השבוע מתקיימת בדיקה היסטורית נדירה של מזוזות שערי העיר העתיקה, כולל שער ציון הדורש שימור מיוחד. איך זה קשור לתעלומה משנת 1967? כל הפרטים

וּכְתַבְתָּם עַל מְזוּזוֹת בֵּיתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ. השבוע מתקיימת בדיקה מיוחדת של מזוזות שערי חומת העיר העתיקה בירושלים – אתר מורשת עולמית של אונסק"ו. עד כה נבדקו המזוזות בשערי יפו, האשפות והבורסקאים. מחר צפויה בדיקת מזוזות שער ציון, הדורשות מעורבות שימור מיוחדת. הבדיקה מהווה הזדמנות נדירה למעקב אחר תעלומה היסטורית מרתקת שראשיתה במלחמת ששת הימים. ראשית החובה: 1969 והרב גורן חובת קביעת מזוזות בשערי החומה נקבעה רשמית בשנת 1969 על ידי הרב הראשי לצה"ל, האלוף שלמה גורן. אולם, המזוזות הראשונות הותקנו כבר ב-1967, מיד לאחר שחרור העיר – בשערי האריות והאשפות. אלה היו עשויות ברונזה מצופה זהב ומעוטרות בסמלי צה"ל. אחת מהן מוצגת כיום בהיכל הזיכרון בהר הרצל, ואילו האחרות נעלמו. שער ציון: טקס היסטורי ואגדות בשער ציון הותקנה מזוזה בשלב מאוחר יותר, בטקס חגיגי ב-2.7.1967. במעמד הרב גורן, האלוף עוזי נרקיס וחברי מועצת העיר ירושלים. סביב מזוזה זו פרחו אגדות אורבניות רבות. גילוי מפתיע מ-2020 בבדיקה קודמת בשנת 2020 בשער יפו, התגלה כי בתי המזוזות ההיסטוריים שהותקנו ב-1969 – היו ריקים מקלפים. הבדיקה הנוכחית ממשיכה את חקירת הסודות שמאחורי המזוזות ההיסטוריות של שערי ירושלים – סמליה של עיר מאוחדת זה למעלה מחצי מאה.

