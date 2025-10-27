משטרת ישראל פרסמה היום את ההנחיות לקראת גמר גביע הטוטו בין בית"ר ירושלים והפועל תל אביב, יצליחו למנוע את פיצוץ המשחק?

משטרת ישראל פרסמה היום את ההנחיות לקראת גמר גביע הטוטו בין בית"ר ירושלים והפועל תל אביב, , שיתקיים מחר (שלישי) בשעה 20:30 באצטדיון "סמי עופר" בחיפה.

השערים הצפוניים של קבוצת הפועל תל אביב והשערים הדרומיים של קבוצת בית"ר ירושלים יפתחו בשעה 17:30, שאר השערים ייפתחו בשעה 18:30. בידוק קפדני בשערי הכניסה, והמשטרה ממליצה לאוהדים להקדים את ההגעה לאצטדיון כמה שהם יכולים.

בנוסף צפויים עומסים בצירים המובילים לאצטדיון. למי שאינו בעל תו חנייה או תושב שכונת נאות פרס נאסר להגיע סמוך לאצטדיון. החנייה בחניוני האצטדיון תתאפשר רק למי שרכש הסדר חנייה מוקדם. לא תהיה אפשרות לקנות תג חנייה או לרכוש חנייה בתשלום במקום.

גמר גביע הטוטו: התחבורה הציבורית תתוגבר

התחבורה הציבורית תתוגבר יוקם מערך תחבורה ציבורית מעובה (קו 1) ממרכזית הקריות, לב המפרץ וחוף הכרמל, שיקבלו עדיפות בצירי התנועה וקדימות מעבר ברמזורים בהגעה למשחק. בנוסף רכבת ישראל תפעיל תגבור רכבות למשחק הגמר מאזור תל אביב בשלוש רכבות טרם פתיחת המשחק מתל אביב לחיפה החל מהשעה 17:19.

בסיומו יופעלו רכבות נוספות החל מהשעה 23:05 מחיפה לתל אביב. בסיום המשחק יוצב מערך מטרוניות מעובה בסמיכות לאצטדיון, על כביש 4 בסמוך לצומת הפסל. המשטרה קוראת לציבור הרחב לעשות שימוש בתחבורה הציבורית כדי לייעל את ההגעה והיציאה מהמשחק ובסיומו.

אוהדי בית"ר ירושלים יוכנסו מכיוון דרום (שערים A, G, H, J, K), הפועל תל אביב מכיוון צפון (שערים B, C, D, E, F). הכניסה ליציעים דרך השערים תתאפשר אך ורק באמצעות הצגת כרטיס לשער והיציע הרלוונטיים. כל שער ויציע מסומנים בצבעים הרלוונטיים. שער VIP – כניסה למתחמי זהב דרומי וצפוני, יהלום ו־Box.

בדיקה קפדנית בשערי האצטדיון

המשטרה מזהירה מעבר קהל בין שערים ואי ציות להנחיות הסדרנים או השוטרים המוצבים במקום מהווה עבירה על החוק ותטופל בהתאם. כל כרטיס יעבור סריקה כפולה כל ניסיון להעברת כרטיסים לאחר אסור וייחסם לסריקה לאחר הסריקה הראשונה. ההפניות לשערים יחלו מהמבואות החיצוניים של האצטדיון על פי הכרטיסים. יש לעקוב אחר השילוט באצטדיון. בכל שאלה ניתן לפנות לצוותי האבטחה במקום.

– לא תותר כניסת אוהדים בשערי הקבוצה הנגדית. במידה ויגיע אוהד לשער קבוצה נגדית כרטיסו עלול להילקח במקום.

הפעלה או השלכת אבוקות במהלך המשחק עלולה להביא להפסקתו המיידית של המשחק. חלה חובה להציג תעודה מזהה (ת.ז., רישיון נהיגה או דרכון) בשערי הכניסה לאצטדיון. ניתן להציג צילום תעודה מזהה בסלולרי. יתבצע בידוק קפדני מהרגיל, יכלול בדיקה באוהלי בידוק ומערכות שיקוף. כמו כן יתוגברו מצלמות האבטחה בשערי הכניסה לאצטדיון.

קיים איסור הכנסת פריטי לבוש לכיסוי הפנים (מסכות סקי וכדומה) – בהתאם להנחיות משטרת ישראל ולחוק הספורט. אוהד או אוהדת שיגיעו עם פריט אסור זה יהיו חשופים לקנס של 500 ₪ ויורחקו ל־30 יום ממשחקי הכדורגל. חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק.

גמר גביע הטוטו: אסורה הכנסת אלכוהול, ולא יפתחו פינות עישון

לא תותר הכנסת אלכוהול למקום, ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול. לא תותר כניסה עם נשק לתחומי האצטדיון.

– חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים מדובר באמצעים מסוכנים ותבוצע בנושא זה אכיפה. אוהד שייתפס עם אבוקות או כל ציוד פירוטכני אחר יאכף בהתאם לקבוע בחוק הספורט. הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור המשטרה בלבד.

מעשה ונדליזם באצטדיון, לרבות גרימת נזק לרכוש, ריסוס, שבירת מושבים או השלכת חפצים, מהווה עבירה פלילית חמורה. המעורבים במעשים אלו צפויים לאכיפה נוקשה, מעצר והעמדה לדין. נדרש מציבור האוהדים לשמור על הסדר, לכבד את המקום ולאפשר קיום משחק בטוח וספורטיבי לכלל האוהדים. חל איסור על עישון בתוך תחומי האצטדיון.

במחצית המשחק לא ייפתחו פינות עישון. פקחי העירייה יאכפו את איסור העישון ברחבי האצטדיון במהלך כל המשחק. הירידה לכר הדשא מהווה עבירה פלילית בכל שלב של המשחק. גם בזמן טקס הענקת הגביע, כר הדשא יאובטח בכוחות מתוגברים, וכל ניסיון לכניסה לכר הדשא יוביל למעצרו של האוהד.

הכבישים שייחסמו:

החל משעות הצהריים ייחסמו הרחובות הבאים:

1. כיכר ואצלב – תיחסם החנייה לכיוון רחוב אפרים קציר וי"א הספורטאים. המעבר יתאפשר לתושבי השכונה בלבד.

2. כיכר פרס – הכניסה לעבר רחוב עזר ויצמן תיחסם. המעבר יתאפשר לכוחות הביטחון, תושבי השכונה ולבעלי תו חנייה בלבד, וללא חנייה בשטח האצטדיון.

3. נתיב האור הרחוב ייחסם לכניסת כלי רכב.

4. פלימן פינת קסטרא הכניסה לרחוב קסטרא לכל הבאים מכיוון פלימן תתאפשר רק לתושבי השכונה, בעלי תו חנייה ותו נכה.

5. רחוב קסטרא פינת ויצמן (כיכר קסטרא) הפנייה ימינה בעלייה מכיוון קניון חיפה לעבר רחוב ויצמן ושטח האצטדיון תתאפשר לתושבי השכונה, בעלי תו חנייה ותו נכה.

6. רחובי"א הספורטאים פינת רוטנברג יבוצע סינון, והמעבר יתאפשר רק לתושבי השכונה.

7. צומת הפסל מכיוון כביש 4 צפון הפנייה מכביש 4 תתאפשר לבעלי מינוי, תושבי השכונה ומטרוניות בלבד. יש להימנע מאי נעימות ולא להגיע לצומת לא יתאפשר מעבר למי שאינו עומד בקריטריונים.

8. צומת קניון חיפה (פלימן עם קדושי יאסי) – הפנייה שמאלה מפלימן לעבר קניון חיפה לא תתאפשר. הבאים מפרויד/פלימן יידרשו להיכנס לקדושי יאסי ולפרסס.

ארבעה חניונים יוקצו לאוהדים:

1. חניון עפר בסמיכות לבניין אינטל.

2. חניון הקונגרסים.

3. חניון צביה ויצחק.

4. חניון קסטרא.