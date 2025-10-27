המאבק בגניבות כלי רכב- שוטרי מרחב דן עצרו תוך שעתיים שלושה שב"חים שגנבו רכבים מרמת גן, גבעתיים וגבעת שמואל

הלילה, בשעה 02:30 שוטרי תחנת גבעתיים הבחינו בגבר חשוד ברכב ברח' ישראל שפירא בגבעתיים. השוטרים פנו לחשוד והוא החל בנסיעה מהירה תוך שפגע ברכבים וניידת המשטרה וגרם לה נזק. השוטרים חתרו למגע ותפסו את החשוד ברח' עמישב בגבעתיים. החשוד, שוהה בלתי חוקי, בן 19. ברשות החשוד נתפסו מחשב להנעת כלי רכב.

לאחר כשעה ב-03:30 התקבל דיווח במוקד המשטרה על גניבת רכב מרחוב דרך המלך בגבעת שמואל. הרכב נמצא בנסיעה בכביש 471. שוטרי תחנת מסובים וראש העין החלו בסריקות באזור. הם איתרו את הרכב. החשוד, שוהה בלתי חוקי, בן 19 במחסום רנתיס ועצרו אותו.

בהמשך, בשעה 04:15, התקבל דיווח נוסף במוקד המשטרה על גניבת רכב מרחוב קרייתי ברמת גן. השוטרים החלו בסריקות. הם איתרו את הרכב בנסיעה בכביש 461 החשוד לא הקשיב להוראת השוטרים שקראו לו לעצור. הוא פגע ברכב בנסיעה והמשיך לברוח. הרכב נעצר בכביש 4 והוא החל בריצה. שוטרי תחנת בני ברק רמת גן ותחנת שר"ת תפסו את החשוד, שוהה בלתי חוקי, בן 28, ועצרו אותו. שלושת החשודים שגנבו רכבים הובאו לחקירה בתחנות המשטרה שבסיומה יובאו לדיון בבית משפט השלום בת"א.