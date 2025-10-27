שורד השבי בר קופרשטיין, שנחטף מממסיבת הנובה וחזר אחרי שנתיים, בראיון בלעדי לבר שם-אור בתכנית 'זמן אמת' בכאן 11. צפו בהצצה

בלעדי: שורד השבי בר קופרשטיין, שנחטף מממסיבת הנובה וחזר אחרי שנתיים, בראיון בלעדי לבר שם-אור בתכנית 'זמן אמת' בכאן 11, מחר, (שלישי) אחרי המהדורה המרכזית.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: כאן 11

בראיון הוא מספר לראשונה על השנתיים בשבי שכללו עינויים וחקירות קשות, על העינויים והמכות הקשות שספג לאחר שפורסמו הצהרות לתקשורת של השר בן גביר על החמרה בתנאי האסירים הפלסטיניים, על מעשה הגבורה שלו במסיבת הנובה שנשמר בסוד ועל דרישת השלום מאבא שלו שנאבק לעמוד על הרגליים והגיעה עד לעומק מנהרות החמאס.

עוד באותו נושא מרגש: החטוף בר קופרשטיין נפגש עם מפקדו מה-7 באוקטובר 15:50 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

בשבוע שעבר מפקד בא״ח נח״ל, סגן-אלוף ד׳ נפגש ביום שישי האחרון עם השב, בר קופרשטיין שהיה לוחם בגדוד 932 תחת פיקודו כמפקד הגדוד בשבעה באוקטובר ועם מפקד מחלקה בגדוד 932 שנפצע במהלך המלחמה, סגן (מיל') תמיר דודי.

במהלך המפגש התקשר מפקד חטיבת הנח"ל, אלוף-משנה א׳ מרפיח שברצועת עזה לשוחח עם בר, במסגרת השיחה אמר: "עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה, אני שמח שהצלחנו ושולח חיבוק גדול מכל החטיבה".