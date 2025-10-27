ח"כ צבי סוכות זומן לחקירה באזהרה על מעורבותו בפרשת הפריצה לבסיס שדה תימן, שצפויה להתקיים בבאר שבע ב-11 בנובמבר

כמעט שנה וחצי אחרי שעשרות מפגינים פרצו לבסיס שדה תימן, ח"כ צבי סוכות זומן הבוקר (שני) לחקירה באזהרה. לפי הדיווחים, החקירה צפויה להתקיים ב-11 בנובמבר במחלק הונאה דרום בבאר שבע.

כזכור, במרץ האחרון היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן אישרו לזמן לחקירה באזהרה את סוכות, לצד שר המורשת עמיחי אליהו וחבר הכנסת ניסים ואטורי. סוכות אמר אז בתגובה לזימונו כי "זו חקירה פוליטית ומגמתית. חקירת הדלפת הסרטון משדה תימן – נקברה בכשרות הבג"ץ. נעמה לזימי ששרפה מדורות באיילון לא נחקרה עד עכשיו, גלעד קריב שהדליף פרוטוקולים מוועדת החוץ והביטחון, ושקצין הכנסת ביקש לחקור אותו – היועמ"שית תוקעת את זה. אבל אותנו הדיפ-סטייט רוצה להכניס לכלא. הם לא ישברו אותנו".

פרשיית שדה תימן התחילה ביולי 2024, כאשר המשטרה הצבאית פשטה על בסיס שדה תימן ועצרה מספר חיילים בחשד להתעללות במחבלי נוח'בה שהוחזקו שם. בעקבות זאת, עשרות מפגינים פרצו לבסיס בדרישה לשחרר אותם – כשבין היתר אליהו, ואטורי וסוכות תועדו נכנסים לבסיס בניגוד לחוק.