מהדורת חדשות 12 הובילה את הערב עם 13.9%, בעוד חדשות 14 שומרת על יציבות. בפריים־טיים “מאסטר שף” ממשיכה להוביל בפער גדול, ו“גיא פינס” בראש תוכניות הלילה

נתוני הצפייה של יום אתמול מצביעים על שליטה ברורה לקשת 12 בפריים-טיים ובמהדורות החדשות, בעוד ערוץ 14 ממשיך לשמור על יציבות. הפטריוטים עם נתון נאה של 7.3% הגיעה רק למקום השלישי, כשתכניות האוכל בערוצים המקבילים לקחו את כל הקופה.

מהדורות החדשות

חדשות 12 הובילו את ערב הצפייה עם 13.9%. במקום השני חדשות 14 עם 8%, אחריה חדשות כאן 11 עם 5.2%, חדשות 13 עם 3.9%, וחדשות i24NEWS עם 0.8%.

תוכניות הערב

בפריים-טיים, "מאסטר שף" (קשת 12) ממשיכה להוביל עם 15.7%, הרחק מאחור "בואו לאכול איתי" (כאן 11) עם 8.6%, "הפטריוטים" (ערוץ 14) עם 7.3%, ו"כלוב הזהב" (רשת 13)** עם 3.5%.

לייט נייט

בתוכניות הלילה, "גיא פינס" (קשת 12) מובילה עם 9%, אחריה "סטורי לילה" (ערוץ 14) עם 3.2%, "הצינור" (רשת 13) עם 2.8%, ו**"חדשות הלילה" (כאן 11)** עם 2.6%.