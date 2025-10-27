כוח של יוניפי"ל בדרום לבנון הפיל רחפן של צה"ל. הכוחות השליכו רימון יד לעבר האזור בו הופל הרחפן. לא בוצע ירי לעבר כוחות יוניפי"ל

אמש (ראשון) כוח של יוניפי"ל באזור כפר כילא בדרום לבנון הפיל רחפן של צה"ל. לאחר הפלת הרחפן, הכוחות השליכו רימון יד לעבר האזור בו הופל הרחפן. לא בוצע ירי לעבר כוחות יוניפי"ל. כך הודיע היום דובר צה"ל בערבית.

הודעת דו"צ: "הבהרה: רחפן של צה"ל הופל אתמול באזור כפר כילא בדרום לבנון במהלך פעילות איסוף מודיעין וסיור שגרתית. חקירה ראשונית העלתה כי כוחות יוניפי"ל שהוצבו בקרבת מקום ירו במכוון לעבר הרחפן, למרות שלא היווה כל איום. לאחר הפלת הרחפן, כוחות צה"ל השליכו רימון יד לעבר האזור בו הופל הרחפן. אנו מאשרים כי לא נורו יריות לעבר כוחות יוניפי"ל, והאירוע ימשיך להיחקר באמצעות ערוצי קישור צבאיים".

מוקדם יותר היום בצה"ל הבהירו כי אין כל אירוע חריג בצפון, וכי לא מתקיימת היערכות להסלמה מול חיזבאללה – זאת בעקבות שמועות שהופצו במהלך היום ברשתות החברתיות. בהודעת דובר צה"ל נמסר כי בצבא עוקבים אחרי הנעשה בגבול לבנון ופועלים כבשגרה. במקביל, נמשכת הפעילות נגד מחבלי חיזבאללה בשטח לבנון – היום חוסלו שני פעילים שעסקו בסחר בנשק ובשיקום היכולות הצבאיות של הארגון.

בצה"ל הדגישו כי ההודעות שהופצו על היערכות מיוחדת או הנחיות לתושבי הצפון להצטיידות במזון וציוד – שקריות לחלוטין, ואין כל שינוי בהנחיות לתושבים.