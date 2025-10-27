בצה"ל מבהירים כי אין כל אירוע חריג בצפון, וכי לא מתקיימת היערכות להסלמה מול חיזבאללה – זאת בעקבות שמועות שהופצו במהלך היום ברשתות החברתיות.
בהודעת דובר צה"ל נמסר כי בצבא עוקבים אחרי הנעשה בגבול לבנון ופועלים כבשגרה. במקביל, נמשכת הפעילות נגד מחבלי חיזבאללה בשטח לבנון – היום חוסלו שני פעילים שעסקו בסחר בנשק ובשיקום היכולות הצבאיות של הארגון.
בצה"ל הדגישו כי ההודעות שהופצו על היערכות מיוחדת או הנחיות לתושבי הצפון להצטיידות במזון וציוד – שקריות לחלוטין, ואין כל שינוי בהנחיות לתושבים.
