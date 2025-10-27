בעקבות שמועות שהופצו במהלך היום על היערכות להסלמה מול חיזבאללה, בצה"ל מבהירים כי אין כל אירוע חריג בצפון, אין שינוי בפריסת הכוחות ואין הנחיות חדשות לתושבים

בהודעת דובר צה"ל נמסר כי בצבא עוקבים אחרי הנעשה בגבול לבנון ופועלים כבשגרה. במקביל, נמשכת הפעילות נגד מחבלי חיזבאללה בשטח לבנון – היום חוסלו שני פעילים שעסקו בסחר בנשק ובשיקום היכולות הצבאיות של הארגון.

בצה"ל הדגישו כי ההודעות שהופצו על היערכות מיוחדת או הנחיות לתושבי הצפון להצטיידות במזון וציוד – שקריות לחלוטין, ואין כל שינוי בהנחיות לתושבים.