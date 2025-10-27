במהלך סיור שערך בצפון ירושלים הבחין סוכות בשב"חים שחדרו לשטח ישראל הוא עיכב את החשודים עד להגעת מג"ב, והודיע כי יכנס דיון בוועדה

במהלך סיור שערך אמש (ראשון) בצפון ירושלים הבחין חבר הכנסת צבי סוכות בשב"חים שחדרו לשטח ישראל מאותה פרצה בגדר שממנה נכנסו המחבלים שביצעו את הטבח בצומת רמות. הוא עיכב את החשודים עד להגעת מג"ב, והודיע כי יכנס דיון בוועדה.

האירוע התרחש בשכונת בית חנינא שבצפון ירושלים יחד כשסוכות ביצע סיור יחד עם פעיל השכונות ידידיה אפשטיין. במהלך הסיור הבחינו ח"כ סוכות ואפשטיין בשני חשודים שחדרו לשטח הריבוני של ישראל מתוך אותה פרצה בגדר הביטחון, דרכה נכנסו בעבר המחבלים שביצעו את הטבח הנורא בצומת רמות, שבו נרצחו שישה אזרחים ישראלים.

ח"כ סוכות עיכב את החשודים במקום עד להגעת כוח מג"ב, שעצר אותם והעבירם להמשך חקירה. לדבריו, העובדה שאותה פירצה! שממנה יצאו המרצחים, פתוחה ועדיין נכנסים דרכה מפגעים פוטנציאלים, מרתיחה את הדם. "מדובר במחדל שחוזר על עצמו מדי לילה ומעמיד את ביטחון אזרחי ישראל בסכנה מתמשכת".

ח"כ סוכות הוסיף ואמר: "הגעתי לשטח כדי לראות ממבט ראשון איך עניין השב״חים מתנהל. נדהמתי לגלות את גודל המחדל. אכנס באופן מיידי דיון דחוף בועמ״ש חוץ וביטחון לענייני יו״ש שבראשותי כדי לוודא שהמחדלים הללו מטופלים, ושהאחריות תעבור מהצהרות – לביצוע בשטח".