ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך את נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי על זכיית מפלגתו בבחירות האמצע: "מנהיגים אמיתיים מנצחים כנגד כל הסיכויים כשהם במרדף אחרי מטרה גדולה. אתה העזת – וגם ניצחת"

ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך הבוקר (שני) את נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, זאת בעקבות זכיית מפלגתו "לה ליברטד" בבחירות האמצע בארצו.

"ידידי היקר, הנשיא חאבייר מיליי – שרה, אני, ומדינת ישראל שולחים לך ולכל אזרחי ארגנטינה ברכות חמות על ניצחונך יוצא הדופן בבחירות אתמול" כתב נתניהו בפוסט שפורסם בעמוד הרשמי של לשכת ראש הממשלה באנגלית.

"מנהיגים אמיתיים מנצחים כנגד כל הסיכויים כשהם במרדף אחרי מטרה גדולה" הוסיף. "בצבא האמיץ שלנו יש אמירה: מי שמעז – מנצח. אתה העזת – וגם ניצחת".

כאמור, מפלגת "לה ליברטד" של מיליי ניצחה בבחירות האמצע שנערכו אמש, כשזכה בכ-40% מהקולות, זאת לעומת 24% למפלגת האופוזיציה. בחירות האמצע נתפסו במדינה כשאלה הגדולה – האם מיליי שנכנס לפוליטיקה בכדי לשקם את ארצו ולהוציא אותה מהבור הכלכלי בו הייתה הצליח במשימה או לא, והתוצאות לא מותירות ספק. "העם לא רוצה לחזור לכישלון, העם החליט להשאיר מאחור 100 שנות ניוון, היום עברנו את נקודת המפנה. היום אנו מתחילים בבניית ארגנטינה גדולה" הגיב מיליי לניצחון.