הרב שמואל אליהו מתייחס להשתלחות של הרב יצחק יוסף על הרב תמיר גרנות, ואומר כי הוא הזדעזע מכך: "בגלל זה נחרב בית המקדש השני"

רבה של העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב שמואל אליהו, מתייחס להשתלחות של הרב יצחק יוסף על הרב תמיר גרנות, ואומר כי הוא הזדעזע מכך.

הרב אליהו אמר: "שמעתי על איזה רב מאוד חשוב, ‫שקרא לרב גרנות אפיקורוס, ‫ומאוד הזדעזעתי. ‫מכיוון שנזכרתי בדברים של הנצי"ב, ‫שאומר שחורבן בית שני קרה, ‫כי תלמידי חכמים קראו אחד את השני ‫אפיקורוס. ‫במקום להקשיב אחד לשני ‫ולראות אולי הוא צודק, ‫אולי יש בדבריו אמת, ביטלו אחד את השני וזלזלו אחד בשני, ‫בזה נגרם חורבן בית שני".

הרב אליהו ציין כי "‫אנחנו צריכים להיזהר מזה מאוד מאוד. הוא מסביר שבגלל זה האבות נקראו ישרים. ספר בראשית נקרא ספר "הישר", למרות שהם היו גם צדיקים וחסידים, ‫והרבה מידות טובות היו להם, ‫אבל המידה הזאת של ישרות, ‫שהם כיבדו את האנשים האחרים ‫ולא ביטלו אותם ורמסו אותם והשפילו אותם, בזכות זה הם זכו להיות האבות ‫של עם ישראל, אז חייב להיות ‫מעשה אבות סימן לבנים".