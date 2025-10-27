רבה של העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב שמואל אליהו, מתייחס להשתלחות של הרב יצחק יוסף על הרב תמיר גרנות, ואומר כי הוא הזדעזע מכך.

הרב אליהו אמר: "שמעתי על איזה רב מאוד חשוב, ‫שקרא לרב גרנות אפיקורוס, ‫ומאוד הזדעזעתי. ‫מכיוון שנזכרתי בדברים של הנצי"ב, ‫שאומר שחורבן בית שני קרה, ‫כי תלמידי חכמים קראו אחד את השני ‫אפיקורוס. ‫במקום להקשיב אחד לשני ‫ולראות אולי הוא צודק, ‫אולי יש בדבריו אמת, ביטלו אחד את השני וזלזלו אחד בשני, ‫בזה נגרם חורבן בית שני".

הרב אליהו ציין כי "‫אנחנו צריכים להיזהר מזה מאוד מאוד. הוא מסביר שבגלל זה האבות נקראו ישרים. ספר בראשית נקרא ספר "הישר", למרות שהם היו גם צדיקים וחסידים, ‫והרבה מידות טובות היו להם, ‫אבל המידה הזאת של ישרות, ‫שהם כיבדו את האנשים האחרים ‫ולא ביטלו אותם ורמסו אותם והשפילו אותם, בזכות זה הם זכו להיות האבות ‫של עם ישראל, אז חייב להיות ‫מעשה אבות סימן לבנים".