נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בירך את נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי על הזכייה של מפלגתו בבחירות האמצע: "אזרחי ארגנטינה הוכיחו שהביטחון שלנו בו היה מוצדק". מיליי הגיב: "אתה חבר נהדר שלנו"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בירך הבוקר (שני) את נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, זאת לאחר הזכייה של מפלגתו בבחירות האמצע הלילה. בדבריו שיבח את העשייה של מיליי והודה לו על תמיכתו בארה"ב.

"ברכות לנשיא חאבייר מיליי על הניצחון הסוחף שלו בארגנטינה. הוא עושה עבודה נהדרת!" כתב טראמפ בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social. "אזרחי ארגנטינה הוכיחו שהביטחון שלנו בו היה מוצדק".

מיליי עצמו מיהר להגיב לטראמפ ואמר: "תודה על האמון באנשי ארגנטינה. אתה חבר נהדר שלנו. המדינות שלנו צריכות להיות בנות ברית לנצח. תסמוך עלי שאמשיך להילחם עבור הציביליזציה המערבית".

כאמור, מפלגת "לה ליברטד" של מיליי ניצחה בבחירות האמצע שנערכו אמש, כשזכה בכ-40% מהקולות, זאת לעומת 24% למפלגת האופוזיציה. בחירות האמצע נתפסו במדינה כשאלה הגדולה – האם מיליי שנכנס לפוליטיקה בכדי לשקם את ארצו ולהוציא אותה מהבור הכלכלי בו הייתה הצליח במשימה או לא, והתוצאות לא מותירות ספק. "העם לא רוצה לחזור לכישלון, העם החליט להשאיר מאחור 100 שנות ניוון, היום עברנו את נקודת המפנה. היום אנו מתחילים בבניית ארגנטינה גדולה" הגיב מיליי לניצחון.