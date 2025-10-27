הוריקן "מליסה" ממשיכה להתחזק וצפויה להגיע לדרגה 4. בג’מייקה, האיטי והרפובליקה הדומיניקנית הוכרז מצב חירום, מאות אלפים מנותקים מחשמל ומים, וגשמים עזים גורמים לשיטפונות כבדים

הוריקן מליסה, שנוצרה לפני מספר ימים באוקיינוס האטלנטי, התחזקה במהירות והגיעה לדרגת הוריקן 3, עם רוחות עזות במהירות של כ-185 קמ״ש.

על פי הדיווח באתר 'מאקו', לצד עוצמת הרוחות, הסופה עצמה נעה באיטיות – בקצב של כ-5 קמ"ש בלבד – מה שמגביר את הסיכון לשיטפונות ולמפולות בוץ, משום שהיא שוהה זמן רב מעל אותם אזורים וממטירה עליהם גשמים כבדים במיוחד.

עד כה דווח על ארבעה הרוגים – שלושה בהאיטי ואחד ברפובליקה הדומיניקנית – כתוצאה ממפולות בוץ ועצים שקרסו. בג’מייקה נותרו מאות אלפי תושבים ללא מים, תשתיות קרסו ועשרות יישובים נותקו מחשמל.

הרשויות באזור הכריזו על מצב חירום והחלו בפעולות פינוי נרחבות. בג’מייקה נפתחו יותר מ-650 מקלטי חירום, ורוב הטיסות והנמלים נסגרו עד להודעה חדשה.

המטאורולוגים מזהירים כי טמפרטורת הים הגבוהה בקריביים מזינה את הסופה ומגבירה את עוצמתה, מה שעשוי להפוך את מליסה לאחת הסערות החזקות שנרשמו באזור בשנים האחרונות.

ישראלים הנמצאים בג'מייקה ובאיים הסמוכים נקראים להתעדכן בהנחיות המקומיות ולנקוט זהירות מרבית עד שוך הסופה.