דני אבדיה המשיך הלילה (בין ראשון לשני) לככב במדי פורטלנד טרייל בלייזרס. הכוכב הישראלי קלע 23 נקודות מול לוס אנגל'ס קליפרס והוסיף 23 נקודות שבעה ריבאונדים, חמישה אסיסטים וחטיפה אך גם חמישה איבודים.

אבדיה הפך לשחקן הראשון של פורטלנד בשלוש השנים האחרונות שקולע 20 ומעלה בשלושת המשחקים הראשונים בעונה. אבדיה נפצע ברגלו אך התאושש וחזר להיות השחקן המוביל של קבוצתו.

ההצלחה של אבדיה שקלע הכי הרבה בקבוצה לא עזרה. פורטלנד איבדה יתרון 12 והפסידה, 114:107. הטרייל בלייזרס ירדו למאזן 2:1 ויפגשו מחר את לוס אנגל'ס לייקרס. במקביל אוסטין ריבס הוביל את הלייקרס נטולת לברון ולוקה עם 51 נקודות בדרך לניצחון 120:127 על סקרמנטו קינגס.

חוץ מאבדיה: שאר התוצאות ב-NBA

אמש בוסטון סלטיקס הקבוצה המעוטרת בתולדות ה-NBA שמנסה למצוא את עצמה בלי הכוכב הגדול ג'ייסון טייטום שנפצע, ירדה למאזן 0:3 אחרי הפסד 119:113 לדטריוט. בנוסף בן שרף פתח שוב בחמישיה אך לא הצליח לקלוע.

כל התוצאות:

סקרמנטו – לוס אנג'לס לייקרס 127:120
קליבלנד – מילווקי 113:118
מיאמי – ניקס 107:115
דאלאס – טורונטו 129:139
מינסוטה – אינדיאנה 110:114
וושינגטון 139:113
קליפרס – פורטלנד 107:114

ביום חמישי האחרון אחרי שנעצר בידי ה-FBI,  צ'אנסי בילאפס מאמנו של דני אבדיה בפורטלנד הושעה מתפקידו יחד עם שחקן מיאמי היט טרי רוזייר. בהודעה ה-NBA נכתב: "טרי רוזייר וצ'ונסי בילאפס יוצאים לחופשה מיידית מקבוצותיהם, ונמשיך לשתף פעולה עם הרשויות הרלוונטיות". טיאגו ספלינטר יהיה המאמן הזמני.

"אנו נמצאים בתהליך של סקירת כתבי האישום הפדרליים שהוכרזו היום", נמסר בהצהרה של ה-NBA.  "טרי רוזייר וצ'ונסי בילאפס יוצאים לחופשה מיידית מקבוצותיהם, ונמשיך לשתף פעולה עם הרשויות הרלוונטיות.  אנו מתייחסים לטענות אלו ברצינות מירבית, ושלמות המשחק שלנו נותרה בראש סדר העדיפויות שלנו".