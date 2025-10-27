דני אבדיה המשיך לככב במדי פורטלנד טרייל בלייזרס והיה הקלע המוביל בקבוצתו. בוסטון סלטיקס עדיין לא ניצחון אחרי שלושה משחקים

דני אבדיה המשיך הלילה (בין ראשון לשני) לככב במדי פורטלנד טרייל בלייזרס. הכוכב הישראלי קלע 23 נקודות מול לוס אנגל'ס קליפרס והוסיף 23 נקודות שבעה ריבאונדים, חמישה אסיסטים וחטיפה אך גם חמישה איבודים.

אבדיה הפך לשחקן הראשון של פורטלנד בשלוש השנים האחרונות שקולע 20 ומעלה בשלושת המשחקים הראשונים בעונה. אבדיה נפצע ברגלו אך התאושש וחזר להיות השחקן המוביל של קבוצתו.

ההצלחה של אבדיה שקלע הכי הרבה בקבוצה לא עזרה. פורטלנד איבדה יתרון 12 והפסידה, 114:107. הטרייל בלייזרס ירדו למאזן 2:1 ויפגשו מחר את לוס אנגל'ס לייקרס. במקביל אוסטין ריבס הוביל את הלייקרס נטולת לברון ולוקה עם 51 נקודות בדרך לניצחון 120:127 על סקרמנטו קינגס.

חוץ מאבדיה: שאר התוצאות ב-NBA

אמש בוסטון סלטיקס הקבוצה המעוטרת בתולדות ה-NBA שמנסה למצוא את עצמה בלי הכוכב הגדול ג'ייסון טייטום שנפצע, ירדה למאזן 0:3 אחרי הפסד 119:113 לדטריוט. בנוסף בן שרף פתח שוב בחמישיה אך לא הצליח לקלוע.