ישראל מסיגה כוחות מאזורים מסוימים שבשליטתה בכדי לאפשר לחמאס לאתר גופות חללים. גורמים במערכת הביטחון מזהירים: "מדיניות שמחזירה אותנו לימים שלפני השביעי באוקטובר"

ארגון הטרור חמאס ערך בסוף השבוע סיור שטח בשכונת שג’אעיה, באזור הנמצא בשליטה ישראלית, במטרה לאתר גופות של חטופים ישראלים ולהחזירן לישראל.

לפי הדיווחים בכאן חדשות, ישראל אישרה את פעילות החיפוש גם באזורים נוספים בדרום הרצועה, בהם ח’אן יונס, אך הסיורים שם טרם תואמו באופן רשמי.

לפי הדיווח בתוכנית "הבוקר הזה" עם אריה גולן בכאן רשת ב', המהלך נולד בעקבות לחץ מצד המתווכות ושליחי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, המבקשים לקדם את השלב השני ביוזמת השלום האמריקנית. בעקבות ההחלטה, כוחות צה"ל הוסגו זמנית מאזורים מסויימים כדי לאפשר לאנשי חמאס ולנציגי הצלב האדום לפעול בביטחה, מבלי שיתרחש מגע ישיר עם חיילים ישראלים.

אחד הגורמים הביטחוניים שהתראיין לכלי התקשורת תיאר את הצעד כבלתי נתפס: "זו חזרה בענק למדיניות של שישה באוקטובר"

מקורות ביטחוניים אחרים ציינו כי בכירים אמריקנים הביעו פליאה על ההתעקשות הישראלית להשיב את גופות החללים בכל מחיר, וטענו כי מבחינתם יש להתקדם בהסכם גם אם לא כל הגופות יוחזרו לקבורה בישראל. לדבריהם, האמריקנים רואים בכך "תנאי טכני" שאינו צריך לעכב את ההסכמות המדיניות הרחבות יותר.