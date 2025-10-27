ארגון הטרור חמאס ערך בסוף השבוע סיור שטח בשכונת שג’אעיה, באזור הנמצא בשליטה ישראלית, במטרה לאתר גופות של חטופים ישראלים ולהחזירן לישראל.
לפי הדיווחים בכאן חדשות, ישראל אישרה את פעילות החיפוש גם באזורים נוספים בדרום הרצועה, בהם ח’אן יונס, אך הסיורים שם טרם תואמו באופן רשמי.
לפי הדיווח בתוכנית "הבוקר הזה" עם אריה גולן בכאן רשת ב', המהלך נולד בעקבות לחץ מצד המתווכות ושליחי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, המבקשים לקדם את השלב השני ביוזמת השלום האמריקנית. בעקבות ההחלטה, כוחות צה"ל הוסגו זמנית מאזורים מסויימים כדי לאפשר לאנשי חמאס ולנציגי הצלב האדום לפעול בביטחה, מבלי שיתרחש מגע ישיר עם חיילים ישראלים.
אחד הגורמים הביטחוניים שהתראיין לכלי התקשורת תיאר את הצעד כבלתי נתפס: "זו חזרה בענק למדיניות של שישה באוקטובר"
מקורות ביטחוניים אחרים ציינו כי בכירים אמריקנים הביעו פליאה על ההתעקשות הישראלית להשיב את גופות החללים בכל מחיר, וטענו כי מבחינתם יש להתקדם בהסכם גם אם לא כל הגופות יוחזרו לקבורה בישראל. לדבריהם, האמריקנים רואים בכך "תנאי טכני" שאינו צריך לעכב את ההסכמות המדיניות הרחבות יותר.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
1 דיונים
מוטי
טפשות בהתגלמותה08:17 27.10.2025
זו התוצאה של מדינאי ה"גאון" מושחת , תאב בצע , שקרן בן שקרן שלא מנהל את האירוע ... כי ראש ממשלת ישראל זה צוות היועצים של המימשל , שהם על תקן ביביסיטר לאידיוט מושחתיהו , ועל פיהם ישק דבר ...
בתגובה ל: מוטי
ככה זה שמי שמנהל את העסק זה שקרן בן שקרן , שמספר סיפור אחד לאידיוטים שמצביעים עבור , ובאנגלית עושה את מה שארה"ב כופה עליו ... מלחמת החורבן הזו נוהלה בצורה כושלת , שבפועל יצרה את המדינה הפלסטינית והנציחה את שלטון החמאס בעזה , בגבוי קטאר ותורכיה , ליותר גרוע מזה היה קשה לצפות ... ולחשוב שהטמטום הזה עלה לנו במחיקה של דור שלם , זה פשוט בלתי נתפס ...08:48 27.10.2025
גויים, איך יבינו משמעות הקבורה
.09:04 27.10.2025
