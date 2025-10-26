יורשו של חיזבאללה חשף פרטים במהלך ריאיון לרגל שנה לכניסתו לתפקיד על ניסיון החיסול של נתניהו על ידי כטב"מ ששוגר לעבר ביתו בקיסריה

מנהיג חיזבאללה נעים קאסם, יורשו של מזכ"ל הארגון חסן נסראללה שחוסל בידי ישראל התראיין לרגל שנה לכניסתו לתפקיד אצל ערוץ הבית של חיזבאללה אל מונאר שם חשף בין היתר פרטים על ניסיון החיסול של ראש הממשלה בידי כטב"מ.

מציטוטים אותם פרסם העיתונאי רועי קייס, קאסם סיפר בריאיון כי אחד הפעילים בארגון הטרור פנה למפקדים וטען כי הוא מחזיק בידיו את המיקום המדויק של חדר השינה של ראש הממשלה נתניהו. לאחר שקיבל רשות ממפקדו, פיקד אותו פעיל על ירי הכטב"מ והצליח לפגוע בביתו של נתניהו בקיסריה.

עוד סיפר קאסם בריאיון כי במהלך המלחמה העצימה מול ישראל, קיבל הצעה מאחד המפקדים במשמרות המהפכה האיראניים ששהה בלבנון באותה העת לעבור לאיראן ולפקד על המלחמה משם מחשש שיחוסל בידי חיל האוויר הישראלי.

לטענתו של קאסם הוא סירב ולא היה מוכן לעזוב את פעילי הארגון ולהותירם לבד במערכה מול ישראל, "הרגשתי שהדבר הזה אינו מוסרי".