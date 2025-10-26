על פי סקר חדש של מכון קנטאר שהוצג בכאן חדשות, ישראל צועדת שוב לכאוס פוליטי ולבחירות הולכות וחוזרות כאשר אין הכרעה במפת הגושים

סקר מנדטים חדש שמתפרסם הערב בכאן חדשות מראה כי הבחירות הבאות יעמדו שוב בסימן נתניהו או בנט.

על פי הסקר אותו הציג העיתונאי מיכאל שמש בערוץ, נתניהו מקבל 27 מנדטים למפלגת הליכוד, כאשר אחריו מתייצב ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט עם 21 מנדטים לרשימתו החדשה בנט 2026.

יאיר גולן והדמוקרטים מקבלים 11 מנדטים. יאיר לפיד עם יש עתיד – עשרה מנדטים. ש"ס גם היא עם עשרה מנדטים. אביגדור ליברמן – 9 מנדטים. מפלגתו החדשה של אייזנקוט, ישר, מקבלת 8 מנדטים, ויהדות התורה עומדת יציבה על שבעה מנדטים.

עוצמה יהודית – 7 מנדטים. חדש תעל מקבלת חמישה מנדטים וכך גם מתחרתה הערבית – רע"ם, עם חמישה מנדטים.

וגם בסקר הזה, בני גנץ אינו עובר את אחוז החסימה, בצלאל סמוטריץ' והציונות הדתית גם הם לא, כמו גם בל"ד והמילואימניקים של השר לשעבר יועז הנדל.

על פי מפת הגושים, גוש הימין בראשות נתניהו עומד על 51 מנדטים, כאשר גוש השינוי עומד על 59 ומפלגות הערביות עומדות על 10 מנדטים, תוצאות שעלולות להחזיר את ישראל למצב של בחירות הולכות וחוזרות.