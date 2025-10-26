מושל קליפורניה גאווין ניוסאם הודה כי הוא מתכנן להתמודד על נשיאות ארה"ב בבחירות 2028.

גאווין ניוסאם, המושל הדמוקרטי של מדינת קליפורניה, ומי שנחשב ליריבו הפוליטי המריר ביותר של הנשיא טראמפ במפלגה הדמוקרטית הודה כי ככל הנראה יתמודד לנשיאות ארה"ב ב-2028.

בראיון לרשת CBS הדגיש ניוסאם כי החלטה רשמית תתקבל רק לאחר בחירות האמצע של 2026, אך רמז בבירור כי הוא מתכונן לריצה מלאה לנשיאות. המושל בן ה־58 צבר פופולריות רבה בשנים האחרונות, בעיקר בזכות עמידתו התקיפה כנגד טראמפ ותומכיו.

ניוסאם, שנחשב לאחת הדמויות הבולטות והשאפתניות במפלגה, אמר כי "הייתי משקר אם הייתי אומר שלא" כשנשאל האם הוא מתכנן להתמודד.

סקרים שפורסמו בארצות הברית מציבים את ניוסאם כאחד המועמדים המובילים האפשריים של המפלגה הדמוקרטית בבחירות הבאות, לצד שמות נוספים. עם זאת, פרשנים מציינים כי ניוסאם ייאלץ להרחיב את בסיס התמיכה שלו מעבר למדינות הליברליות כדי להפוך למועמד בעל סיכוי אמיתי לנצח ברמה הארצית.