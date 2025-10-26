שר התקשורת תקף את הייעוץ המשפטי: "היועצים המשפטיים הם יועצים – לא שליטים. כל ניסיון לנהל את המדינה ממסדרונות משרד המשפטים, הוא חריגה מסמכות"

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי פרסם היום (ראשון) בחשבון ה-X שלו הודעה נגד הייעוץ המשפטי: "היועצים המשפטיים הם יועצים – לא שליטים. כל ניסיון לנהל את המדינה ממסדרונות משרד המשפטים, הוא חריגה מסמכות".

דבריו המלאים: "פניתי למזכיר הממשלה בבקשה להעלות לדיון בישיבת הממשלה את ההתנהלות השערורייתית וחוסר המקצועיות של הייעוץ המשפטי לממשלה" גיל לימון, המשנה ליועמ״שית המודחת (יכול להיות משנה ליועמ״ש אם אין יועמ״ש?), חשב לבלבל אותי עם דוח מלפני עשרים שנה, אבל לא הפנים עדיין שבעוד הוא נאחז בקרנות מזבח הדיקטטורה המשפטית, הממשלה שואבת את סמכותה מהעם ומחוקי המדינה".

"הממשלה החליטה כבר אז לדחות את קשקושי ההבל ולאמץ דוח אחר, אבל זה לא מפריע לד״ר לימון להמשיך להפר אמונים לממשלה באיצטלה של ״נאמנות לאינטרס הציבורי״. במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, לא דוח ישן, לא פקיד משפטי ולא “הנחיית יועמ״ש” יבטלו את רצון הבוחר. היועצים המשפטיים הם יועצים – לא שליטים. הם לא קובעים מדיניות, לא ממנים בעלי תפקידים, ולא מתערבים ביחסי העבודה של שר נבחר עם עובדי משרדו. כל ניסיון לנהל את המדינה ממסדרונות משרד המשפטים, הוא חריגה מסמכות".

"הבהרתי לו היטב במכתב המצורף שהמצאות משפטיות לא יעבדו עליי: ״אין מחוקק מבלעדי המחוקק ולו לבדו נתכנו עלילות החקיקה״.

כמו כן, פניתי למזכיר הממשלה בבקשה להעלות לדיון בישיבת הממשלה את ההתנהלות השערורייתית וחוסר המקצועיות של הייעוץ המשפטי לממשלה".