לראשונה מאז ה-7.10 "אלדאה" – בית ההארחה של קיבוץ ניר עם נפתח מחדש לציבור, אחרי שבשנתיים האחרונות אירח רק חיילים

ב-7 באוקטובר סגר בית ההארחה של ניר עם, אלדאה (שמשמעותו "כפר" בספרדית, שפתם של ראשוני הקיבוץ), את שעריו לקהל הרחב, ועד לחודש למרץ השנה לנו בו חיילים בלבד.

לקראת פתיחתו מחדש, עבר המקום בחודשים האחרונים שיפוץ מקיף ששינה את פניו מקצה לקצה. האזורים הציבוריים שוקמו – נסללו שבילים חדשים, נשתלו מדשאות וצמחי נוי וכל התשתיות הוחלפו.

גם החדרים עברו שדרוג ושינוי מהיסוד. החל מהגגות, דרך תשתיות המים והחשמל, הריצוף והקרמיקות ועד לכלים הסניטריים, הריהוט והאביזרים המשלימים. וכעת, כשהכל חדש, רענן ומלא תקווה, "אלדאה" פותחת מחדש את שעריה לקהל הרחב. 23 החדרים מתאימים לזוגות ולמשפחות. בשורה חשובה לאחר שנתיים של מלחמה באזור.

גבורתם של אנשי כיתת הכוננות הצילה את הקיבוץ

אחרי שנתיים של לחימה הוגש תחקיר הקרב במרחב הצפוני לתושבי ניר עם. התחקיר קבע כי לחימתם הנחושה והמהירה של כוחות הפלוגה המרחבית כולל אלו שהיו באזור מדגרת ניר עם יחד כוחות התגבור של החטיבה הטקטית וצוות הכוננות בגזרה ובמרחב מנעה מהמחבלים לנוע לעבר הקיבוץ ולחדור ליעדים נוספים. רק לשם כך חשוב עזור להם.