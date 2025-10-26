בעקבות דבריו של הרב הראשי לשעבר כי אין לצרף את הרב תמיר גרנות למניין עקב קריאתו לציבור החרדי להתגייס, חנוך דאום מגיב לסערה: "בכל פעם שאני שומע אותך אני מאמין קצת יותר במקום הזה"

דבריו של הרב יצחק יוסף נגד הרב תמיר גרנות ממשיכים לעורר סערה. הסטנדאפיסט ואיש המגזר חנוך דאום מגיב גם הוא לדברים ואומר "באמת שאין גבול".

בפוסט שהעלה בפייסבוק כתב באום: "לפני כמה ימים הייתי בגבול לבנון במוצב שבו נפל סרן אמיתי גרנות, בנו של הרב תמיר. אמיתי נפל בקרב גבורה. הטנק שלו היה תחת הפצצה כבדה אבל הוא הבין שעליו להילחם למרות הנחיתות בה היה, כדי להגן על המוצב."

"הרב גרנות איבד את בנו במערכה על הארץ הזו והרב יצחק יוסף מעז להגדירו כאפיקורס, בגלל שהוא דורש גם מהחרדים להתגייס לצבא. באמת שאין גבול."

דאום המשיך: "אני רוצה לומר לך משהו, הרב תמיר גרנות: באופן אישי כל פעם שאני שומע אותך מדבר, או קורא משהו שאתה מפרסם, אני מקבל כוח ומאמין קצת יותר במקום הזה. אתה איש מיוחד. הקול שאתה משמיע חשוב מאין כמותו. אל תירא ואל תחת. ויהי זכרו של בנך הגיבור ברוך."