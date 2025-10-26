שעות ארוכות עברו מאז המתקפה הקשה והמכוערת של הרב הראשי לשעבר, הרב יצחק יוסף, נגד ראש ישיבת אורות שאול, הרב תמיר גרנות – ושר האוצר ויו"ר מפלגת "הציונות הדתית", בצלאל סמוטריץ', עדיין שותק.
השתיקה הזו, צריך לומר ביושר, כבר איננה רק שתיקה פוליטית; היא אמירה בפני עצמה.
מי שמבקש להיקרא "מנהיג הציונות הדתית" לא יכול לשבת מנגד כאשר תלמיד חכם מהמגזר מותקף, מושפל ומוחרם ברבים. הראשון שהיה צריך לעזוב הכול, להגיע אל הרב גרנות ולומר בפה מלא "זה לא ייעשה" – הוא בצלאל סמוטריץ'.
אי אפשר להחזיק בשם "הציונות הדתית" ובאותה נשימה להתעלם כאשר רומסים את תלמידי החכמים של הציונות הדתית. השם הזה מחייב. הוא איננו סיסמה, אלא אחריות ציבורית ומוסרית כלפי קהילה שלמה, כלפי עולם התורה שלה, וכלפי ערכיה.
וזה לא שסמוטריץ' שתק בכל העניינים. אילו לא היה מגיב כלל ביממה האחרונה, אולי היה אפשר להבין את הדממה גם בעניין הזה. אבל סמוטריץ' דווקא מצא זמן להגיב על קרנות השתלמות, תקציבים וכסף – רק לא על כבוד התורה ועל מי שמייצגים אותה.
נכון, גם השר איתמר בן גביר עדיין לא הגיב, אבל הציפייה ממנו איננה זהה. בן גביר פועל בעקביות לנתק את עצמו מהשיוך המגזרי, מהלך שהוא מקדם כבר זמן רב וגם מצליח לו לא רע. הוא לא טוען להיות נציג הציונות הדתית. סמוטריץ' כן.
ומכאן נובעת גם חובת ההוכחה.
מי שנושא את שמה של הציונות הדתית על דגלו, מי שמבקש לדבר בשמה ולהוביל אותה – לא יכול להרשות לעצמו לשתוק כשכבודה נרמס. לא ייתכן שמי שמציב עצמו כממשיך דרכם של רבני המגזר, יבחר להתעלם דווקא כשהם מותקפים.
הציונות הדתית בנויה על אחריות, על אהבת תורה, על כבוד הדדי גם כשחולקים – ועל העיקרון הפשוט שבמקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב.
כל עוד סמוטריץ' שותק, הוא מוכיח פעם נוספת שהקשר בין שם המפלגה שלו לבין הציבור הציוני-דתי – הוא מקרי לחלוטין.
גיא עזרא הוא עורך משנה באתר 'סרוגים'
יגאל
הפיסקה המסיימת אומרת הכל.18:42 26.10.2025
שירי מנתניה
אב שכול אינו קדוש בעיני ממשלת ההשתמטות. אין לממשלה זו שום כוונה לכבד את ההורים השכולים ולהקים עבורם ועדת חקירה ממלכתית.18:55 26.10.2025
הבן שלו קדוש
אב שכול הוא לא קדוש. וועדת חקירה זו לו פרס ניחומים.19:06 26.10.2025
קשקוש
מי שמצפה גם מ-גפני שיעמיד את הרב פלוני במקום אינו מבין כלום ביחסי פוליטיקה ותורה18:45 26.10.2025
זה מה שמפריע לך? עניני כבוד של דוסים?!
לא שהגמד לא מעביר תקציב בישראל? כן מעביר תקציב לחמאס. זה שהוא תומך בביובי ועוד 1000 התנהלויות דומות19:01 26.10.2025
בני
דברי הבל ושטות. לא על כל דבר צריך להגיב.19:11 26.10.2025
