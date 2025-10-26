ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מתייחס למתקפה הקשה של הרב יצחק יוסף נגד הרב תמיר גרנות, ואומר כי זו עוד עדות לתהום הערכי שהממשלה מובילה אליו.
בנט כתב: "הרב תמיר גרנות הוא תלמיד חכם, ראש ישיבה ואב שכול. בנו אמיתי ז"ל נפל בתחילת המלחמה. מאות תלמידיו עדיין בחזית. עם לב יהודי ענק, הרב תמיר עושה הכל הכל כדי לאחד את עם ישראל".
בנט המשיך: "ההשתלחות הנוראה הזו של מי שמוביל את אחת מהמפלגות המרכזיות בממשלת ישראל, אותה ממשלה ששולחת את ילדינו לקרב, היא עדות נוספת לתהום הערכי שאנחנו בתוכו. ככה אי אפשר להמשיך. עם ישראל זקוק להנהגה ציונית מאחדת".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
שירי מנתניה
צודק!!!18:27 26.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
בנט נהיה אובססיבי חולה. נפש כל היום מצייץ ומטנף. גועל נפש18:30 26.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ג׳ורג׳
בנט תחזיר מיד את המיליונים שאתה חייב ואת ההצבעה שהצבעתי לך פושע !!!!!!!!18:50 26.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ג׳ורג׳
בנט תחזיר מיד את המיליונים שאתה חייב ואת ההצבעה שהצבעתי לך פושע !!!!!!!!18:50 26.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
בנט נהיה אובססיבי חולה. נפש כל היום מצייץ ומטנף. גועל נפש18:30 26.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
צודק!!!18:27 26.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר