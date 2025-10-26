בנט כתב: "הרב תמיר גרנות הוא תלמיד חכם, ראש ישיבה ואב שכול. בנו אמיתי ז"ל נפל בתחילת המלחמה. מאות תלמידיו עדיין בחזית. עם לב יהודי ענק, הרב תמיר עושה הכל הכל כדי לאחד את עם ישראל".

בנט המשיך: "ההשתלחות הנוראה הזו של מי שמוביל את אחת מהמפלגות המרכזיות בממשלת ישראל, אותה ממשלה ששולחת את ילדינו לקרב, היא עדות נוספת לתהום הערכי שאנחנו בתוכו. ככה אי אפשר להמשיך. עם ישראל זקוק להנהגה ציונית מאחדת".