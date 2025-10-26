רגעים לפני מה שנראה כמו ניצחון בטוח של מועמד השמאל הקיצוני במירוץ על ראשות עיריית ניו יורק, הרפובליקנים בוחנים מהלך אחרון נואש.

בעוד שעל פי כל הסקרים, המועמד המוסלמי מהשמאל הקיצוני בארה"ב, זוהראן מאמדאני, שואט לעבר ראשון עיריית ניו יורק בפער משמעותי. גורמים במפלגה הרפובליקנית בוחנים מסלולים חדשים להסרתו מהמירוץ.

על פי חשיפת מגזין "הניו יורקר" בארה"ב, גורמי בכירים במפלגה הרפובליקנית פועלים בעזרת חברי קונגרס וסנאט לבחינה מחודשת של תיק ההגירה של מאמדאני, שנולד באוגנדה והיגר לארה"ב לפני שנים בודדות בלבד.

על פי החשיפה, גורמים רפובליקנים מאמינים כי מאמדני, הסתיר פרטים משמעותיים בעת הגשת טפסי ההגירה לארה"ב. אחד מהם, שיכול להוות עילה להסרת מעמדו כאזרח מהשורה היא הוא העובדה כי הסתיר את חברתו בארגון "הדמוקרט-סוציאליסטים של אמריקה" לפני הגירתו.

על פי כללי ההגירה בארה"ב, ניתן לשלול הגירה ממי שחברת בארגונים קומוניסטים או בעלי מאפיינים קיצוניים דומים. רפובליקנים מצביעים על סעיף זה, אך מעבר אליו העובדה כי מאמדני הסתיר את חברותו בארגון, עובדה הפותחת פתח להגדרתו כמי שהגיש טפסים פדרליים שקריים, עבירה חמורה בארה"ב, שגם היא בעלת פוטנציאל להסרת מעמד לפי שיקולו מזכיר המדינה.

מאמדני נחשב לאחד המועמדים הקיצוניים שידעה ארה"ב, הוא רמז בעבר לתמיכה בחמאס, הביעה התנגדות לקיומה של ישראל ומפיץ בגלוי תפיסות אנטי-קפיטליסטיות מובהקות.