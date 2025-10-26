השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מגיב היום (ראשון) לפרסום לפיו נתניהו מתנגד לחוק לעצירת משפטו ומבקש שזה לא יחוק עליו: "מעריך את התנגדותו של רה״מ לחוק, אבל אין פה עניין אישי לטובתו, אלא אחריות לאומית".
הדברים המלאים: "אני מאוד מעריך את התנגדותו של רה״מ לחוק, אבל אין פה עניין אישי לטובתו, אלא אחריות לאומית: להפריע לראש הממשלה לתפקד בימים של אתגרים ביטחוניים ומדיניים היסטוריים, ולכבול אותו למשפט על סיגרים ושמפניות ארבעה ימים בשבוע, זוהי פגיעה במדינת ישראל, לא רק ברה״מ. החוק שהציעה ח״כ סון הר מלך מעוצמה יהודית, נועד לאפשר לכנסת לשקול את שיקול ביטחון המדינה וטובתה, ולכן נמשיך לקדם אותו".
היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פרסמה היום חוות דעת בה התנגדה להצעת החוק של ח"כ לימור סון הר מלך לעצירת משפט ראש הממשלה בנימין נתניהו. לטענתה, "נראה שמטרתה למלט את רה״מ מאימת הדין".
מתוך דבריה: "הצעת החוק מבקשת לקבוע הסדר ייחודי חריג, וחסר תקדים לראש הממשלה ולחברי הממשלה של עיכוב הליכים פליליים בידי ועדת הכנסת. למעשה להגדירם כקבוצה מיוחסת הנהנית מהסדרים מיטיבים לעומת כלל האוכלוסייה, בלא הצדקה" אמרה. "בכך, הצעת החוק מאפשרת דריסת רגל של שיקולים פוליטיים בהליך הפלילי, תוך פגיעה קשה בטוהר ההליך הפלילי, בעקרון השוויון בפני החוק, בעצמאות מערכת המשפט ומערכת אכיפת החוק, ובעקרון הפרדת הרשויות".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
1 דיונים
שחר
ומי שם או.ך מורמת מעם שהבן שלך לא נשפט על גניבה ..18:04 26.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: שחר
בתגובה ל: שחר
הבן שלה עשה מילואים ולא חתם על השכפ"צ? וואו איזו נורא, אי סדרים באפסנאות, מאוד מרגש. מה, שבאמת מרגש, הוא שהבן שלה ועוד רבים הלכו למילואים. מצדיעה לכם, מילואימניקים גיבורים! אין סיכוי, שהבנים של ביבי, במקרה יעברו באפסנאות לקחת שכפץ... בזה לא יאשימו אותם אף פעם.18:23 26.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
אחריות לאומית היא להכיר בנשיא העליון ולא ללעוג לו בכל מיני שמות גנאי. בוא נתחיל מזה! אחריות לאומית היא הקמת ועדת חקירה ממלכתית ולא להגיד להורים השכולים מהנובה לכו להז*.17:58 26.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יגאל
הצחקתני.17:51 26.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
