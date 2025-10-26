השר לביטחון לאומי מגיב לפרסום לפיו נתניהו מתנגד לחוק לעצירת משפטו ומבקש שזה לא יחול עליו: "אין פה עניין אישי לטובתו, אלא אחריות לאומית"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מגיב היום (ראשון) לפרסום לפיו נתניהו מתנגד לחוק לעצירת משפטו ומבקש שזה לא יחוק עליו: "מעריך את התנגדותו של רה״מ לחוק, אבל אין פה עניין אישי לטובתו, אלא אחריות לאומית".

הדברים המלאים: "אני מאוד מעריך את התנגדותו של רה״מ לחוק, אבל אין פה עניין אישי לטובתו, אלא אחריות לאומית: להפריע לראש הממשלה לתפקד בימים של אתגרים ביטחוניים ומדיניים היסטוריים, ולכבול אותו למשפט על סיגרים ושמפניות ארבעה ימים בשבוע, זוהי פגיעה במדינת ישראל, לא רק ברה״מ. החוק שהציעה ח״כ סון הר מלך מעוצמה יהודית, נועד לאפשר לכנסת לשקול את שיקול ביטחון המדינה וטובתה, ולכן נמשיך לקדם אותו".

עוד באותו נושא "ניסיון השתלטות": היועמ"שית נגד החוק לעצירת משפט נתניהו 12:50 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פרסמה היום חוות דעת בה התנגדה להצעת החוק של ח"כ לימור סון הר מלך לעצירת משפט ראש הממשלה בנימין נתניהו. לטענתה, "נראה שמטרתה למלט את רה״מ מאימת הדין".

מתוך דבריה: "הצעת החוק מבקשת לקבוע הסדר ייחודי חריג, וחסר תקדים לראש הממשלה ולחברי הממשלה של עיכוב הליכים פליליים בידי ועדת הכנסת. למעשה להגדירם כקבוצה מיוחסת הנהנית מהסדרים מיטיבים לעומת כלל האוכלוסייה, בלא הצדקה" אמרה. "בכך, הצעת החוק מאפשרת דריסת רגל של שיקולים פוליטיים בהליך הפלילי, תוך פגיעה קשה בטוהר ההליך הפלילי, בעקרון השוויון בפני החוק, בעצמאות מערכת המשפט ומערכת אכיפת החוק, ובעקרון הפרדת הרשויות".