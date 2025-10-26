אנגליה: ארסנל אירחה את קריסטל פאלאס ניצחה ותקעה יתד בפסגה. במקביל מנצ'סטר סיטי התארחה אצל אסטון וילה. התותחנים ברחו בפסגה, סיטי התרחקה

ארסנל סגנית האלופה ומובילת הטבלה הנוכחית באנגליה אירחה היום (ראשון) את קריסטל פאלאס. במקביל מנצ'סטר סיטי הקבוצה ששולטת בליגה בעשור האחרון התארחה אצל אסטון וילה.ארסנל ניצחו 0:1 סיטי הפסידו 0:1. התותחנים ראשונים עם 22 נקודות סיטי עם 16 בלבד במקום החמישי.

התותחנים סיימו מספר פעמים בעשור האחרון כסגנים של סיטי וליברפול, וחולמים לזכות באליפות סוף סוף. הסיטנזס חולמים להחזיר את האליפות אחרי הפסקה של שנה.

אברצ'י אזה העלה את ארסנל ליתרון בדקה ה-39 וקבע את תוצאת המשחק. סיטי נכנס לפיגור בדקה ה-19 משער של מארי קאש. במה שגם היה תוצאת המשחק.

אמש האלופה ליברפול הפסידה 2:3 לברנטפורד בסיומו של משחק דרמטי. זה היה הפסדה החמישי בשישה משחקים. היא במקום השישי בלבד בטבלה.