12 לוחמים נפצעו היום (ראשון) בתאונה מבצעית בגבול רצועת עזה. שניים מהלוחמים נפצעו באורח בינוני והיתר באורח קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחותיהם עודכנו".
מדובר צה"ל נמסר: "מוקדם יותר היום שני לוחמי צה״ל נפצעו באורח בינוני ועשרה לוחמי צה״ל נפצעו באורח קל, כתוצאה מתאונת דרכים מבצעית במרחב גבול רצועת עזה.
אחרי שארגון הטרור חמאס לא שחרר גופות של חללים חטופים במהלך סוף השבוע האחרון, ברשת "אל ג'זירה" דווח כי צוות של הצלב האדום יגיע הערב לאזור הקו הצהוב ממזרח לעיר עזה, זאת במטרה לאתר חללים חטופים ישראלים נוספים.
