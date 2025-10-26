ברצועת עזה מוחזקים כעת 13 חטופים חללים, בהם 9-8 שבמערכת הביטחון מעריכים שחמאס יודע את מיקומם. ראש צוות המו"מ של חמאס, חליל אל ח'יה, טען הבוקר בראיון כי צוותים ואנשי הארגון ייכנסו היום לאזורים חדשים ברצועה על מנת לאתר חלק מהחללים החטופים. במקביל, חבר הלשכה המדינית של חמאס בחו"ל, מוסא אבו מרזוק, טען כי " קשה יהיה למסור את כל גופות החללים החטופים הישראלים, וקשה למצוא אותן בפעימה אחת. הדבר יכול לקחת לא רק שבועות אלא חודשים, וייתכן שחלק מגופות החללים לא יימצאו".