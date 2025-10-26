12 לוחמים נפצעו היום (ראשון) בתאונה מבצעית בגבול רצועת עזה. שניים מהלוחמים נפצעו באורח בינוני והיתר באורח קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחותיהם עודכנו".

מדובר צה"ל נמסר: "מוקדם יותר היום שני לוחמי צה״ל נפצעו באורח בינוני ועשרה לוחמי צה״ל נפצעו באורח קל, כתוצאה מתאונת דרכים מבצעית במרחב גבול רצועת עזה.

אחרי שארגון הטרור חמאס לא שחרר גופות של חללים חטופים במהלך סוף השבוע האחרון, ברשת "אל ג'זירה" דווח כי צוות של הצלב האדום יגיע הערב לאזור הקו הצהוב ממזרח לעיר עזה, זאת במטרה לאתר חללים חטופים ישראלים נוספים.

ברצועת עזה מוחזקים כעת 13 חטופים חללים, בהם 9-8 שבמערכת הביטחון מעריכים שחמאס יודע את מיקומם. ראש צוות המו"מ של חמאס, חליל אל ח'יה, טען הבוקר בראיון כי צוותים ואנשי הארגון ייכנסו היום לאזורים חדשים ברצועה על מנת לאתר חלק מהחללים החטופים. במקביל, חבר הלשכה המדינית של חמאס בחו"ל, מוסא אבו מרזוק, טען כי " קשה יהיה למסור את כל גופות החללים החטופים הישראלים, וקשה למצוא אותן בפעימה אחת. הדבר יכול לקחת לא רק שבועות אלא חודשים, וייתכן שחלק מגופות החללים לא יימצאו".