לאחר שהרב הראשי לשעבר הרב יצחק יוסף תקף את הרב תמיר גרנות ואף אמר שלא לצרפו למניין, מגיב הרב דוד סתיו ואומר כי מדובר בחילול השם

לאחר דבריו החריפים של הרב הראשי לשעבר, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, כלפי ראש ישיבת אורות שאול הרב תמיר גרנות לפיהם "לא בטוח שהוא רב" וכי "אין לצרף אותו למניין", מגיב יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, ותוקף את הרב יוסף.

הרב סתיו אמר בתגובה: "דברי חכמים בנחת נשמעים. מותר וראוי להתווכח על סוגיות ערכיות ועמדות ציבוריות, אך אסור להעליב ולהשפיל. שיח תורני אמור להיות נשען על ענווה, על כבוד הדדי ועל אחריות לדבר ה', ולא על השתלחויות אישיות".

בהמשך דבריו הוסיף הרב סתיו: "האם כל מי שלא מסכים איתך חדל מלהיות רב? אין אדם יכול לנכס לעצמו את המונופול על התורה ועל ההלכה. התורה ניתנה לכלל ישראל, וכל תלמיד חכם הפועל ביראת שמיים, באהבת ישראל ובמסירות לחיבור תורה עם חיים – ראוי לכבוד ולשיח ענייני, גם כשדעתו שונה".

עוד אמר הרב סתיו: "'דרך ארץ קדמה לתורה'. לפני כל פסוק וכל דיון הלכתי עומדת חובת הכבוד האנושי, במיוחד כלפי רבנים ותלמידי חכמים. כאשר רב בישראל בוחר בלשון משתלחת ומעליבה כלפי תלמיד חכם אחר, ובייחוד כלפי אדם שהוא גם אב שכול – נגרם חילול השם חמור הפוגע בכבודה של תורה עצמה. על חילול השם אין להבליג ואין לעבור לסדר היום – אין מקיפין בחילול השם. אסור שהרבנות תהפוך למקום שבו מותר לפגוע ולהשפיל בשם התורה. במקום שיש חילול השם – אין חולקים כבוד לרב".

בסיום דבריו אמר הרב סתיו כי יש להרבות בכבוד ובאהבת ישראל: "הרב תמיר גרנות הוא ראש ישיבה המקדיש את חייו לחינוך של מאות תלמידים לאהבת תורה, ליראת שמיים ולשירות עם ישראל בגוף ובנפש. עלינו להרבות בכבוד, באחדות ובאהבת ישראל – ולא בליבוי מחלוקות והשמצות".