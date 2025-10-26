הצעת החוק של ח"כ אביחי בוארון שכבר קיבלה את השם חוק בנט, נועדה לחייב ראשי מפלגות שסיימו פעילות עם חובות לאוצר ולספקים, להסדירם לפני שיוכלו להתמודד שוב בבחירות לכנסת

הצעת החוק שיזם ח"כ אביחי בוארון ואושרה בוועדת השרים נועדה למנוע מצב שבו ראשי מפלגות שנותרו עם חובות רבים – הן לאוצר המדינה והן לספקים פרטיים – יוכלו להקים מפלגות חדשות ולהתמודד שוב בבחירות, בטרם הסדירו את חובותיהם. לפי ההצעה, במקרים שבהם מבקר המדינה קבע כי החוב נוצר בשל ניהול כספים לא תקין של המפלגה, יידרש ראש המפלגה להסדיר את חובות העבר לפני שיוכל להתמודד.

ח"כ אביחי בוארון אמר לאחר אישור ההצעה: "מדובר בחוק חשוב ואני מודה לוועדת השרים שאישרה את החוק. לא ייתכן שמי שרואה עצמו מועמד להיות חלק מהנהגת המדינה יתחמק מתשלום חובות כאחרון העבריינים. החוק לא פרסונלי וגם לא מונע מאף אחד להתמודד בבחירות. הוא לא פרסונלי, משום שמלבד נפתלי בנט יש עוד מספר מפלגות שחייבות חוב לא משולם – כמו 'דרך ארץ' של יועז הנדל, למשל. והוא גם לא מונע התמודדות, משום שכל שקובע החוק הוא שהכספים של המפלגה החדשה יממנו תחילה את חובות העבר ורק לאחר מכן ישולמו לספקים חדשים – תתמודד, אבל קודם תשלם."

בהתייחס לטענות שלפיהן גם לליכוד ולמפלגות אחרות יש חובות, אמר בוארון: "זה נכון, אך יש הבדל עצום בין המקרים. המפלגות, בניגוד לבנט, יועז הנדל ואחרים, לא בורחות מתשלום החוב אלא עומדות מאחוריו ומשלמות אותו מדי חודש. חוב הליכוד הצטמצם ביותר מחצי בשנתיים האחרונות. נפתלי בנט בשיטת מיידוף כבר פעמיים מקים מפלגה ומתחמק מהתשלום. זה אדם שאם לא ישלם את חובותיו – לא ראוי להנהיג".

לגבי חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה על ההצעה אמר בוארון: "זו כבר הפעם הרביעית שאני מקבל חוות דעת של היועמ"שית המפוטרת על הצעת חוק שלי. היועצת המפוטרת לא תקבע לנו אילו דברים יש מקום לקדם ואילו לא. בשביל זה יש כנסת – ובניגוד אליה, לנו יש את המנדט מהציבור שבחר בנו".