בית המשפט הורה על שחרור למעצר בית של החשודים בביצוע הצתות מאורגנות סביב בית ראש הממשלה כחלק ממחאות השמאל נגד הממשלה והמלחמה

4 פעילי בכירים ומוכרים במחאות נגד הממשלה והמלחמה, שחשודים בארגון וביצוע הצתות מתואמות סביב בית ראש הממשלה בירושלים, שוחררו למעצר בית. השופט הגדיר אותם כ-"קיצוניים" אך קבע כי מסוכנותם נמוכה.

הארבעה, חשודים בביצוע פעולת הצתה מתואמת, מאורגנת ומוסתרת סביב בית ראש הממשלה תחת מה שהגדירו כמבצע "טבעת אש" סביב בית ראש הממשלה בשיחות פנימיות.

תיעודים שנחשפו על ידי המשטרה חשפה כי חלק מהחשודים במעשה, שנתפסו בעדשת המצלמה לבשו תחפושות שכללו זקנים מזויפים וכובעים, הגיעו לשכונה סביב בית ראש הממשלה והציתו פחים ומחזוריות על ידי שימוש בחומרי בערה וכלים שהכינו מראש כחלק מ"ערכת הצתה".

ההצתות שבוצעו גרמו לנזק רב, כאשר האש שהוצתה על ידי הפעילים הציתה פחים, מחזוריות ואף העלתה באש כלי רכב של איש מילואים שמתגורר עם משפחתו במקום. בניין מגורים אף פונה מחשש להתפשטות האש.

כעת החשודים, שרובם מוכרים כגורמים בכירים בתנועות המחאה הקשורות למחאות השמאל ומחאות קפלן בשנים האחרונות, ישוחררו למעצר בית, כאשר בית המשפט מגדיר אותם כ"קיצוניים" אך "בעלי מסוכנות נמוכה".