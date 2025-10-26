למרות המעבר לשעון חורף והזזת מחוגי השעון שעה אחת אחורה, השירות המטאורולוגי מדווח כי מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל, ולפחות עד אמצע נובמבר לא צפויים גשמים

השירות המטאורולוגי פרסם הודעה שלפיה, אף ששעון החורף נכנס לתוקפו אתמול (מוצאי שבת) עם הזזת מחוגי השעון שעה אחת אחורה – מזג האוויר באזורנו ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה, והחורף עדיין לא נראה באופק.

על פי הנתונים, השבוע שהסתיים היה חם במיוחד ביחס לעונה. ביום רביעי הגיעו הטמפרטורות ל־35 מעלות בשפלה ובצפון הנגב, 35–37 מעלות בעמק הירדן ובערבה, ו־28–30 מעלות בהרים.

בשירות המטאורולוגי ציינו כי ערכים כאלה אינם שגרתיים לסוף אוקטובר, אך גם אינם חריגים, ונמדדים בממוצע אחת לשלוש שנים.

עוד נמסר כי חודש אוקטובר כולו צפוי להסתיים כחם ויבש מהממוצע. רק באזורי השפלה ומישור החוף נרשמו משקעים בודדים של בין כמה מילימטרים ועד 15 מ"מ ביום 9 בחודש, בעוד שבשאר חלקי הארץ נותר יבש לחלוטין. לשם השוואה, בשנה שעברה אוקטובר עבר ללא משקעים כלל.

בשירות הוסיפו כי גם אירועי השיטפונות בדרום, שאפיינו בעבר את חודש אוקטובר, הפכו נדירים. אפיקי ים סוף פעילים – תופעה טיפוסית לעונה זו – לא נצפו מאז אוקטובר 2019. בשנים האחרונות נרשמת נטייה להופעת אפיקים פעילים בעיקר באביב (אפריל–מאי) ולא בסתיו.

לפי התחזיות העדכניות לטווח ארוך, המודלים מצביעים על המשך מגמת היובש, וגם במחצית הראשונה של נובמבר צפוי מזג אוויר חם ויבש מהרגיל לתקופה.