אפרת מור, אימו של שורד השבי איתן מור, פרסמה הודעה לפיה קמפיין גיוס ההמונים שפורסם בימים האחרונים אינו על דעת המשפחה: "אני לא מאשרת דבר כזה"

אפרת מור, אימו של שורד השבי איתן מור, פרסמה הודעה לפיה קמפיין גיוס ההמונים שפורסם בימים האחרונים אינו על דעת המשפחה ולא קשור אליה.

מור כתבה: "פורסמו מיזמי גיוס המונים עבור השיקום של איתן. חשוב לי להדגיש שזה לא בידיעתנו".

בראיון למירב סבר ב'ישראל היום', אמרה מור: "אני לא מתחברת לקמפיינים של תרומות. אני מרגישה בושה לבקש ושזה לא מתאים בכלל. אני מרגישה שעוטפים אותנו. אם בהמשך איתן ירגיש צורך, זה כבר עניין שלו. אני בתור אמא שלו לא מאשרת דבר כזה".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . באדיבות חדשות I24

היא הסבירה: "הם עטופים פה. נכון שזה ירד לאט לאט, אבל הם מקבלים מהביטוח הלאומי מעטפת רחבה ומקיפה לכל החיים. נציגת הביטוח הלאומי ישבה איתנו ופרסה את כל הזכויות של איתן, ואמרתי לעצמי 'גיוס המונים? למה?'".

היא הוסיפה: "יכול להיות שאחרים במצב אחר וזקוקים לכך. אני לא שופטת ולא אומרת לאף אחד מה לעשות. מדברת רק על עצמי. בפרט שהקמנו בית כנסת לזכותו, ושם עם ישראל נרתם בהמוניו. איתן בעצמו תרם לבית הכנסת לפני שנחטף".