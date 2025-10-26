אייל שני חושף ב"מאסטר שף" את סיפור החתונה הלא שגרתי שלו – מהשנ"צ של יום שישי ועד לטבעות על הבמה. הסיפור שהשאיר את כולם המומים

מי צריך הפקה נוצצת כשאפשר פשוט לישון ולהתחתן? אייל שני מספר לחבריו השופטים איך נראתה החתונה שלו – וזה כנראה אחד הסיפורים הכי מפתיעים שנשמעו בתוכנית.

בקטע קצר מתוך הפרק החדש, שני מגלה איך כל הסיפור קרה באמת – מהשנ"צ של יום שישי ועד לטבעות על הבמה.

צפו בהצצה לפרק של מאסטר שף

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הצצה למאסטר שף. (באדיבות קשת 12)

הוא מספר: "יום שישי אני הולך לישון בצהריים, שש בערב מעירים אותי: 'בוא לסלון, יש איזה ארוחה של חברים'. אני לא מצליח לפתוח את העיניים, מגיעים, אני רואה את אנה שהייתה אז בת שנתיים בשמלה ענקית עם פרחים… פתאום שחר אומר לי: 'אתה מתחתן בעוד חמש דקות!'. עליתי על הבמה, שמנו טבעות – והלכתי לישון. ככה התחתנו."

המתמודדים נדהמים, השופטים מחייכים – ואנחנו בעיקר נשארים עם שאלה אחת: אז מתי בדיוק הוא התעורר מהחתונה?

הפרק המלא ישודר הערב (ראשון) בקשת 12.