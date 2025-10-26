מי צריך הפקה נוצצת כשאפשר פשוט לישון ולהתחתן? אייל שני מספר לחבריו השופטים איך נראתה החתונה שלו – וזה כנראה אחד הסיפורים הכי מפתיעים שנשמעו בתוכנית.
בקטע קצר מתוך הפרק החדש, שני מגלה איך כל הסיפור קרה באמת – מהשנ"צ של יום שישי ועד לטבעות על הבמה.
צפו בהצצה לפרק של מאסטר שף
הוא מספר: "יום שישי אני הולך לישון בצהריים, שש בערב מעירים אותי: 'בוא לסלון, יש איזה ארוחה של חברים'. אני לא מצליח לפתוח את העיניים, מגיעים, אני רואה את אנה שהייתה אז בת שנתיים בשמלה ענקית עם פרחים… פתאום שחר אומר לי: 'אתה מתחתן בעוד חמש דקות!'. עליתי על הבמה, שמנו טבעות – והלכתי לישון. ככה התחתנו."
המתמודדים נדהמים, השופטים מחייכים – ואנחנו בעיקר נשארים עם שאלה אחת: אז מתי בדיוק הוא התעורר מהחתונה?
הפרק המלא ישודר הערב (ראשון) בקשת 12.
