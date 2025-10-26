הולכת רגל בת 25 נהרגה מפגיעת רכב בכביש 2 ליד מחלף ינאי. החובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום קבעו את מותה של האישה שהייתה עם חבלה רב מערכתית

הולכת רגל בת 25 נהרגה היום (ראשון) מפגיעת רכב בכביש 2 ליד מחלף ינאי. החובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום קבעו את מותה של האישה שהייתה עם חבלה רב מערכתית.

ממד"א נמסר: "בשעה 15:09 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון על הולכת רגל שנפגעה מרכב בכביש 2 סמוך למחלף ינאי. לאחר פעולות החייאה, חובשים ופראמדיקים של מד"א קובעים את מותה של אישה בת 25 עם חבלה רב מערכתית".

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א יוסי אזולאי סיפר: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. אישה בת 25 נפגעה מרכב, ושכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה עם חבלה רב מערכתית משמעותית. ביצענו מיד בדיקות רפואיות, והבחנו שהיא ללא דופק וללא נשימה. התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות, אך לצערנו הפציעה שלה הייתה קשה מאוד ונאלצנו לקבוע את מותה במקום התאונה."