מאגם בוחבוט ושחר טבוך, ועד סברינה קרפנטר: אלו הם הזוכים הגדולים של פרס אקו"ם למוזיקה הפופולארית לשנת 2024\25. הרשימה המלאה

אקו"ם הכריזה הבוקר (שני) על הזוכות והזוכים בפרסי אקו"ם בתחום המוזיקה הפופולארית לשנת 2024/25. הפרסים, המוענקים זו השנה ה-69, מכירים בהישגי השנה ובתרומות מיוחדות למוזיקה הישראלית.

בין הזוכים הבולטים: אגם בוחבוט ושחר טבוך, שזכו בפרס הישג השנה לשיר, על שירם המשותף "נאדי באדי". בנוסף, הזמרת אודיה זכתה בפרס הישג השנה על האלבום "ילדה של אמונה", על השפה הייחודית שהיא יצרה.

זוכים בולטים נוספים הם נועם קלינשטיין, צליל קליפי, איתן דרמון, עמית מרדכי ועידו נצר. פרס אקו"ם און אייר לשיר הישראלי המושמע ביותר הוענק ל"גיבורי על" של התקווה 6. בשבוע שעבר הוכרזו פרסי מפעל חיים ללאה שבת ולשלומי שבת.

דירקטוריון אקו"ם מעניק מדי שנה פרסים מיוחדים להוקרת תרומה ליצירה ולתרבות הישראלית. השנה יוענקו פרסים לרבקה מיכאלי ולמשה לוי. ועדת השיפוט כללה את טל פורר, יסמין ישבי, פיטר רוט ותמר יהלומי.

הפרסים ייחלקו בטקס חגיגי שיתקיים ב-17 בנובמבר בשעה 20:30 בהיכל אמנויות הבמה בהרצליה. הטקס יונחה על ידי צביקה הדר, עם ניהול מוסיקלי של אייל מזיג, בימוי של זיו דאלי והפקה של לימור נתח דיין.

רשימת הזוכים והנימוקים

פרס ע"ש אהוד מנור על מפעל חיים לפזמונאית: לאה שבת על תרומתה רבת השנים למוזיקה הישראלית, על הדרך האמנותית הכנה ועל ההשראה שהעניקה לדורות של מאזינים יוצרים ויוצרות ואמנים רבים.

פרס ע"ש נעמי שמר על מפעל חיים למלחין: שלומי שבת על תרומתו העצומה למוזיקה הישראלית לשירים שיצר המשלבים מסורת עולם חדש, נשמה ים-תיכונית עם גוון אישי וכובש, רגש ואמת אמנותית.

פרסים מיוחדים

פרס מיוחד מטעם דירקטוריון אקו"ם על קידום יוצרים ואמנים ישראלים: רבקה מיכאלי מאז היותה נערה שדרנית בקול ישראל הקפידה רבקה מיכאלי לשדר בקול ישראל יצירה ישראלית אותה בחרה בטעם משובח ובפתיחות גדולה, כך עשתה ועדיין עושה בשידוריה ברדיו ובטלוויזיה.

פרס מיוחד מטעם דירקטוריון אקו"ם על תרומה לתרבות ולמוסיקה הישראלית: משה לוי תרומתו של משה לוי למוזיקה הישראלית אינה רק אמנותית, היא תרבותית. הוא מהאנשים שבזכותם הצליל המקומי ממשיך להתפתח, להתעצב.

פרסים פופולאריים

פרס הישג השנה לשיר ע"ש משה וילנסקי: "נאדי באדי" (ביצוע: אגם בוחבוט ושחר טבוך; מילים ולחן: שחר טבוך, עידו נצר, עמית מרדכי, חן אהרוני, איתי פורטוגלי; עיבוד: עידו נצר, עמית מרדכי, איתי פורטוגלי) "נאדי באדי" היה השיר הראשון לאחר ה-7.10 שהעז לשמוח.

פרס הישג השנה לאלבום ע"ש עוזי חיטמן: אודיה על האלבום "ילדה של אמונה" על השפה הייחודית שהיא יצרה.

פרס הישג השנה לתגלית ע"ש ענבל פרלמוטר: נועם קלינשטיין נועם קלינשטיין פרצה לחיינו כמשב בריזה קלילה, עם כשרון וחן מנצנצים למרחוק.

פרס הישג השנה למחברת ע"ש יוסי בנאי: צליל קליפי צליל קליפי ביססה את עצמה כאחת הפזמונאיות הבולטות בדור החדש, בעלת קול אישי ורענן השוזר עומק רגשי עם כתיבה בהירה ונוגעת.

הלחנה ועיבוד

פרס הישג השנה למלחין ע"ש סשה ארגוב: איתן דרמון איתן דרמון יוצר ומלחין בעל שפה מוזיקלית אישית, ומרגשת מצליח לנוע בכישרון רב בתוך מנעד רחב של סגנונות הנעות בין עוצמה רוקיסטית לרכות אינטימית.

פרס הישג השנה למעבד ע"ש יאיר רוזנבלום: עידו נצר ועמית מרדכי ("טריאנגל") צמד המפיקים המוזיקליים עידו נצר ועמית מרדכי (טראינגל) הם כיום חוד החנית של הפקת הפופ בישראל.

היצירות המושמעות ביותר

פרס אקו"ם און אייר ליצירה הישראלית המושמעת ביותר: "גיבורי על" (ביצוע: התקווה 6; מילים: עמרי גליקמן ואסף פרי; לחן: עמרי גליקמן ועמית שגיא; עיבוד: עמית שגיא) (פרס על בסיס נתוני השמעות, ללא נימוק ועדה מפורט).

פרס אקו"ם און אייר ליצירה הלועזית המושמעת ביותר: "Espresso" (ביצוע: Sabrina Carpenter; למו"לים המייצגים בארץ: דליה הוצאה לאור בע"מ, טלית מיוזיק פאבלישינג בע"מ ויוניברסל מיוזיק ישראל). הפרס ניתן על בסיס נתוני השמעות, ללא נימוק ועדה.

"הוקרה לאלו שמחבקים את ישראל ביצירתם"

יו"ר דירקטוריון אקו"ם, יואב גינאי, מסר: "אקו״ם היא המנוע הגדול שמניע את היצירה המוסיקאלית הישראלית על כל גווניה כבר כמעט 90 שנה. הפרסים מהווים עדות, הוקרה והצדעה לאלו שגם בימים קשים מאירים.ות ומחבקים את ישראל ביצירתם." מנכ"ל אקו"ם, אסף נחום, הוסיף: "טקס פרסי אקו"ם הוא הטקס היחידי בארץ שמעניק פרסים ומוקיר את היוצרים והיוצרות אשר כותבים את פס הקול של חיינו."

אקו"ם, שהוקמה ב-1936, מונה למעלה מ-14,000 חברים ופועלת לשמירה על זכויות יוצרים וקידום היצירה הישראלית. הטקס יציין 69 שנות מסורת של הכרה ביוצרים מכל קשת היצירה.