עידו מלכה חושף בשיר "אחים שלי איתי" את סיוטי המילואים והפוסט-טראומה משנתיים של מלחמה בעזה, תוך שהוא מגן על בת זוגתו יובל רפאל מפני כאביו. צפו

הזמר עידו מלכה, שהתפרסם בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון", שם הכיר את בת זוגו יובל רפאל – נציגת ישראל באירוויזיון 2025 – מוציא היום (ראשון) שיר חדש ומרגש במיוחד בשם "אחים שלי איתי". השיר, שכתב והלחין יחד עם אור מילשטוק ועמרי קסטן והופק מוזיקלית על ידי שגיא ברייטנר, חושף בצורה כנה ונדירה את הקשיים הנפשיים של לוחם מילואים אחרי שנתיים של מלחמה בעזה.

מלכה, ששירת כחייל מילואים מאז פרוץ המלחמה, מתאר בשיר את הפחדים, הסיוטים והתחושות הכבדות שמלוות אותו גם כשהוא כבר בבית. זהו לא עוד שיר מלחמה – אלא עדות אישית שנותנת קול לדור שלם של לוחמים שחוזרים משדה הקרב עם מטען כבד שהם בוחרים לעיתים קרובות לשמור בפנים.

צפו בקליפ לשיר "אחים שלי איתי" של עידו מלכה:

קטע אישי ורגיש על בת זוגתו, יובל רפאל

אחד הרגעים המרגשים ביותר בשיר הוא הקטע שבו מלכה מתייחס ישירות לבת זוגתו, יובל רפאל – ניצולת מסיבת הנובה בשבעה באוקטובר:

שוב התעוררתי בלילה

פיצוץ שנשמע אמיתי

פרצוף שמלא בזיעה

זה חלום בלהות והוא מציאותי

צעקתי בשקט למעלה

לא רציתי שתתעוררי

כי יש לך מספיק משלך

אני גבר חזק, אני כמו בסרטים

המילים האלה חושפות את הפוסט-טראומה של מלכה מהשירות, אבל גם את הרגישות שלו כלפי יובל – ששרדה את הטבח בנובה כשהתחבאה במיגונית, העמידה פנים מתה והסתתרה מתחת לגופות חבריה שנרצחו על ידי חמאס. מלכה מבהיר: הוא לא רוצה להעמיס עליה, כי "יש לך מספיק משלך".

"כשאני לבד רק אז יורדות דמעות"

בפזמון השיר, מלכה שר על הרגעים שבהם הכל מתפרץ: "כשאני לבד רק אז יורדות דמעות אני לא רוצה לברוח כשהמחשבות באות וכשנגמר הלילה עוברים הסיוטים בחושך הגדול הזה פתאום אפשר לראות. אחים שלי איתי אז כל הפחדים שלי עוברים לידי נלחמנו ביחד בכל השדים ואמא אומרת לי יא איבני דיאלי, תשמור על עצמך בשבילי"

השיר מסתיים בקריאה לאחים לנשק – אלה שנלחמו איתו, ואלה שלא חזרו. הקליפ הרשמי כולל סרטונים אישיים של מלכה משירות המילואים בשנתיים האחרונות, ומסתיים בתמונות החברים הקרובים שנהרגו במלחמה. יהי זכרם ברוך.