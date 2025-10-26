כלי התקשורת בעזה מדווחים כי חמאס העביר לצלב האדום את מיקום גופתו של הדר גולדין הי"ד שגופתו נחטפה לעזה במבצע צוק איתן

דיווח ברצועת עזה על מחבלי חמאס שהגיעו יחד עם נציגי הצלב האדום לאזור בו לטענת חמאס נקבר הדר גולדין הי"ד.

על פי דיווח שפורסם ברשת אל-ג’זירה, חמאס העביר לצלב האדום מיקום מדויק שבו נקבר גולדין שגופתו נחטפה ביום האחרון של צוק איתן בשנת 2014.

לפי הדיווחים, חמאס העביר מידע על מקום קבורתו של גולדין לצוותי הצלב האדום, המיקום הוא בשטח שנמצא כעת בידי ישראל והצוותים עושים את דרכם לאזור כשישראל התירה גם לאנשי חמאס להיכנס לשטח שמעבר לקו הצהוב.

בישראל אין עדיין אישור או התייחסות למידע הזה שפורסם בעיקר ברשתות הערביות.

גולדין הוא אחד מ-13 החטופים החללים שמחוזקים עדיין בידי חמאס. הוא נחטף כאמור ביום האחרון למבצע צוק איתן ומאז הוא מוחזק כבר יותר מ-11 שנה בידי חמאס. ביום האחרון לפני הפסקת האש באפריל, הצליחו כוחות צה"ל לאתר את שרידיו של אורון שאול, שגם גופתו נחטפה בזמן מבצע צוק איתן והוחזקה בידי חמאס.