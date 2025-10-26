המוסד חושף את הבכיר האיראני שהקים מנגנון לקידום פיגועים נגד יעדים ישראלים ויהודים בישראל ובעולם. "חשיפתו מוכיחה את ההתנהלות הכושלת של המנגנון"

מאוסטרליה ועד אירופה: חשיפת הבכיר האיראני שקידם פיגועים ברחבי העולם וגל המעצרים של חוליות הטרור שפעלו תחתיו.

עוד באותו נושא שנה למבצע הביפרים: פרס ראש הממשלה הוענק למוסד 14:25 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

טרור ללא טביעת אצבע איראנית – מידור גבוה, גיוס זרים, שימוש בפליליונרים ותקשורת חשאית: כך נראים "מאחורי-הקלעים" של מנגנוני הטרור האיראנים והמחיר הכבד שאיראן משלמת בזירה הבינלאומית על כישלונותיה

בצל הניסיונות המתמשכים של המשטר האיראני לקדם טרור נגד יעדים ישראלים ויהודים ברחבי העולם, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים חושף לראשונה פרטים חדשים אודות האחראים לניסיונות פיגוע מרכזיים שסוכלו בשנים 2024-2025 באוסטרליה, יוון וגרמניה.

מאז אירועי ה-7 באוקטובר הרחיבה איראן את מאמציה לפגוע ביעדים ישראלים ויהודים ברחבי העולם. בזכות פעילות אינטנסיבית של המוסד יחד עם גופי המודיעין והביטחון בארץ ובעולם, סוכלו עשרות צירי פיגוע שאיראן קידמה. סיכולים אלו הצילו חיי אדם רבים, ואפשרו נקיטת צעדים חקירתיים ומשפטיים נגד המעורבים בטרור.

מאמצי החקירות הנרחבים הביאו לחשיפתם של מחוללי טרור מרכזיים במשטר האיראני העומדים בראש מגנוני טרור, של שיטות הפעולה בהם מנגנונים אלו נוקטים לטובת קידום פיגועים לפגיעה בחפים מפשע, וכן לגביית מחיר משמעותי מאיראן בזירה הדיפלומטית.

אחד המנגנונים הבולטים הנחשף כעת לראשונה הוא זה של סרדאר עמאר, מפקד בכיר במשמרות המהפכה, העומד בראש גיס 11,000 תחת פיקודו של אסמאעיל קאאני, מפקד כח קדס. תחת פיקודו של עמאר הוקם מנגנון משמעותי לקידום פיגועים נגד יעדים ישראלים ויהודים בישראל ומחוץ לה. מנגנון זה אחראי ישירות לניסיונות הפיגועים שנחשפו ביוון אוסטרליה וגרמניה רק בשנה החולפת וכישלונותיו הרבים הובילו לגל המעצרים וחשיפתו.

לאחרונה אף דווח כי בעקבות העלייה בפעילות הטרור האיראנית ומעצרי התשתיות של המנגנון של סרדאר עמאר על אדמתן, נקטו רשויות החוק באוסטרליה ובגרמניה צעדים מדיניים חריפים נגד בכירים איראנים. בין הצעדים שבוצעו כנגד המעורבים: גירוש השגריר האיראני מאוסטרליה והכרזתו כאישיות בלתי רצויה, וקריאתו לשיחת נזיפה של השגריר האיראני בגרמניה. צעדים תקדימיים אלה נועדו להעביר מסר ברור של אפס סובלנות לפעילות טרור על אדמתן.

מזה שנים רואה המשטר האיראני בטרור כלי לגביית מחיר מישראל, תוך פגיעה בחפים מפשע ברחבי הגלובוס, מבלי לשלם מחירים צבאיים, מדיניים או כלכליים. תחת הגיון זה פועלים גופי הטרור תוך שמירה על מרחב הכחשה וניתוק בין הפעילות האלימה לבין איראן.

חשיפתו לראשונה של מנגנון הפיגועים של סרדאר עמאר כמי שעומד מאחורי ניסיונות הפיגוע ביוון, גרמניה ואוסטרליה מוכיחה את ההתנהלות הכושלת של המנגנון במאמציו ופוגעת במאמצים האיראניים לפעול בחשאיות מתחת לרדאר.

המערכה הבינלאומית המתמשכת נגד הטרור האיראני שוללת מאיראן את מרחב ההכחשה, מסירה ממנה את החסינות, וגובה ממנה מחירים כבדים בזירה המדינית הבינלאומית.

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים יחד עם שותפיו בארץ ובעולם יפעל בנחישות לסיכול איומי הטרור מצד איראן ושלוחיה, ולהגנה על אזרחי ישראל והקהילות היהודיות ברחבי העולם.