בני הורביץ הוא זמר ויוצר דתי, שם עולה בתחום המוזיקה היהודית-אמונית. הוא מוציא שיר חדש, "לא בשליטתי", שנוגע בנקודה שרלוונטית לכולנו. צפו

הראפר והיוצר בני הורביץ, שהפך בשנה האחרונה לשם עולה במוזיקה היהודית אמונית, משחרר היום (ראשון) סינגל חדש בשם "לא בשליטתי". השיר, חשוף ואישי במיוחד, לוקח את המאזינים למסע עצמי עמוק של שחרור שליטה – מסע שמתנדנד בין אמונה עמוקה, בגרות אישית וקבלה מלאה של המציאות.

האזינו לשירו של בני הורביץ – לא בשליטתי:

מאחורי הקלעים: שיתוף פעולה פורה

המילים והלחן נכתבו על ידי בני הורביץ ובן זוגו ליצירה, בן שופן. העיבוד וההפקה המוסיקלית נעשו גם הם בשיתוף פעולה מלא בין השניים. שופן, מוזיקאי ומפיק מוערך בתעשייה, ידוע בעבודתו עם כוכבים גדולים כמו ריטה, עטרה אוריה והראל סקעת. החיבור בין הורביץ לשופן הוליד לא פחות מ-עשרה שירים מקוריים, שצפויים לצאת לאור בקרוב באלבום מלא.

השירים משלבים באופן ייחודי עולמות שונים: פופ אמוני, היפ-הופ וראפ כשר ובועט. התוצאה היא סאונד רענן שמדבר בשפה עכשווית, אך שומר על שורשים יהודיים עמוקים.

מה מספר בני על השיר?

בני הורביץ משתף בגילוי לב: "בכל פעם שחשבתי שאני בשליטה, הבנתי בדרך הקשה כמה נכון הביטוי – 'האדם מתכנן תכניות ואלוקים צוחק'. את השיר הזה כתבתי באמצע הלילה כתזכורת לעצמי, לדעת לשחרר מה שלא בשליטתי ולזרוק את כל מה שיושב לי על הלב לאבא שיודע מה הכי טוב בשבילי."

השיר נולד מתוך חוויה אישית עמוקה, והוא משמש כמעין תפילה מודרנית – קריאה לשחרור, לאמונה ולקבלה של מה שמעבר לשליטתנו.