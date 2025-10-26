בעקבות ההתנגדות של היועצת המשפטית לממשלה להצעת החוק לעצירת משפט נתניהו, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף בתגובה: "אין גבול לאירוניה"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב היום (ראשון) לחוות דעתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה נגד הצעת החוק לעצירת משפט נתניהו. בדבריו תקף את ההתנגדות של היועמ"שית לקידום הצעת החוק של ח"כ לימור סון הר מלך, אשר צפויה לעלות היום בוועדת שרים לחקיקה.

"אין גבול לאירוניה: היועמ"שית שהפכה את מערכת אכיפת החוק לפוליטית לחלוטין, שתופרת תיקים לנבחרי ציבור חדשות לבקרים ומסרסת דרך קבע את עבודת הממשלה – היא קובעת שהצעת החוק שהגישה ח"כ סון הר מלך היא הצעה פוליטית, בשעה שמדובר בהצעה שנועדה להגן על נבחרי הציבור מפני רדיפה פוליטית" טען בן גביר. "אני מקווה שחבריי בוועדת שרים לחקיקה לא יבהלו מעוד ניסיון של היועמ"שית לסכל את עבודת הממשלה, ויצביעו פה אחד בעד קידומה".

עוד באותו נושא "ניסיון השתלטות": היועמ"שית נגד החוק לעצירת משפט נתניהו 12:50 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

כאמור, היועצת המשפטית לממשלה התנגדה לקידום הצעת החוק בחוות הדעת שפרסמה, כשלדבריה היא "מאפשרת דריסת רגל של שיקולים פוליטיים בהליך הפלילי, תוך פגיעה קשה בטוהר ההליך הפלילי, בעקרון השוויון בפני החוק, בעצמאות מערכת המשפט ומערכת אכיפת החוק, ובעקרון הפרדת הרשויות".

לטענת היועמ"שית, "זוהי הצעת חוק פרסונלית המועלית שעה שמתנהל הליך פלילי נגד ראש הממשלה. היא מצטרפת לשורה של הצעות חוק מהעת האחרונה המבקשות לפגוע בעצמאות מערכת אכיפת החוק, ונראה כי מטרתה למלט את ראש הממשלה מאימת הדין".