אלי-ה כהן וזיו עבוד בראיון זוגי מרגש במיוחד שייפתח לכם את הלב, בו הם מספרים על התחושות אחרי ההצעה ומה גרם לו לחכות איתה. צפו

במהלך סוף השבוע האחרון, אלי-ה כהן ריגש מדינה שלימה כשהציע נישואין לבת זוגו זיו עבוד. כהן נחטף מהמיגונית אחרי שבילו יחד במסיבת הנובה, ושהה 505 ימים קשים מאוד בשבי. את הטבעת לזיו הוא קנה לה כבר לפני השבעה באוקטובר. הזוג התראיין לראשונה מאז הצעת הנישואין לעומר ירדני ורותם ישראל ברשת 13, שם כהן סיפר כי הצעת הנישואין קרתה כי החטופים החיים חזרו.

צפו – אלי-ה כהן וזיו עבודי בראיון זוגי ראשון מאז ההצעה:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . אלי ה כהן וזיו עבוד בראיון זוגי (באדיבות רשת 13)

כהן ועבוד שהתארסו בשבוע שעבר, עשו ראיון זוגי ראשון מאז ההצעה. בראיון לעומר ירדני ורותם ישראל ברשת 13, סיפר כהן: "ברגע שהבנו שהחטופים חוזרים, כולם חוזרים למשפחות שלהם ואין עוד אף בנאדם שעובר את הדברים האלה, זה נתן לי את המקום להיפתח לרגע הזה של הצעת נישואין".