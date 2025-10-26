היועצת המשפטית לממשלה פרסמה חוות דעת בה התנגדה להצעות החוק לעצירת משפט נתניהו: "זוהי הצעה פרסונלית שמטרתה למלט את ראש הממשלה מאימת הדין. היא מאפשרת דריסת רגל של שיקולים פוליטיים בהליך הפלילי"

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פרסמה היום (ראשון) חוות דעת בה התנגדה להצעת החוק של ח"כ לימור סון הר מלך לעצירת משפט ראש הממשלה בנימין נתניהו. לטענתה, "נראה שמטרתה למלט את רה״מ מאימת הדין".

"הצעת החוק מבקשת לקבוע הסדר ייחודי חריג, וחסר תקדים לראש הממשלה ולחברי הממשלה של עיכוב הליכים פליליים בידי ועדת הכנסת. למעשה להגדירם כקבוצה מיוחסת הנהנית מהסדרים מיטיבים לעומת כלל האוכלוסייה, בלא הצדקה" אמרה. "בכך, הצעת החוק מאפשרת דריסת רגל של שיקולים פוליטיים בהליך הפלילי, תוך פגיעה קשה בטוהר ההליך הפלילי, בעקרון השוויון בפני החוק, בעצמאות מערכת המשפט ומערכת אכיפת החוק, ובעקרון הפרדת הרשויות".

לטענת היועמ"שית, "זוהי הצעת חוק פרסונלית המועלית שעה שמתנהל הליך פלילי נגד ראש הממשלה. היא מצטרפת לשורה של הצעות חוק מהעת האחרונה המבקשות לפגוע בעצמאות מערכת אכיפת החוק, ונראה כי מטרתה למלט את ראש הממשלה מאימת הדין".

בסיכום מיארה הבהירה כי "מכל הטעמים האלה, ונוכח הפגיעה העמוקה והיסודית בעקרונות יסוד במשטר דמוקרטי, כמו גם ההשפעה הישירה של ההצעה על עניינו האישי של ראש הממשלה, ההצעה אינה חוקתית, יש להתנגד לה ואין לקדמה".