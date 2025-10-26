ביום שלישי הקרוב יערך גמר גביע הטוטו בין בית"ר ירושלים להפועל תל אביב. רכבת ישראל נערכת באופן מיוחד לקראת המשחק שהתקיים באצטדיון סמי עופר בחיפה

ביום שלישי הקרוב יערך גמר גביע הטוטו בין בית"ר ירושלים להפועל תל אביב. רכבת ישראל נערכת באופן מיוחד לקראת המשחק שהתקיים באצטדיון סמי עופר בחיפה. היום (ראשון) פרסמה רכבת ישראל את פירוט השינוייים.

בהתאם לביקושים הצפויים, ועל מנת לשמור על בטיחות האוהדים וצמצום גודשי התנועה, תופעלנה חמש רכבות נוספות שתופעלנה בלו"ז קשיח (שעות יציאה קבועות) בנוסף לרכבות הסדירות, לטובת הגעה נוחה לחיפה. שבע רכבות נוספות תצא מתחנת חיפה חוף הכרמל בשיטת "מלא וסע" בהתאם לשעת סיום המשחק וטקס הנפת הגביע. בנוסף, תעמיד רכבת ישראל רכבות כונניות שיופעלו במידת הצורך, ובהתאם לביקושים ולמען שמירה על בטיחות הנוסעים.

כמו כן, תתווסף מעטפת שירותית בתחנת חיפה חוף הכרמל באמצעות מאבטחים, דיילים ומנהלים, לטובת מתן שירות מהיר ואיכותי. מרכבת ישראל נמסר: "ממליצים לאוהדים להקדים את זמן ההגעה לתחנות, ומדגישים כי יש להישמע להנחיות הבטיחות של צוותי הרכבת בתחנות וברציפים. עוד ממליצים ברכבת לבחון רכישת כרטיס משולב חופשי יומי, המאפשר נסיעה הלוך וחזור ומגלם הנחה משמעותית במחיר הנסיעה, לצד חיסכון משמעותי בזמן ההמתנה בתחנה".

הגעה למשחק תתאפשר בדרכים הבאות: רכבות 8790 ו-8792 תצאנה מתחנת ירושלים יצחק נבון אל תחנת ת"א סבידור מרכז בשעה 16:23 ו-17:23 ותעצורנה בתחנות נתב"ג, ת"א ההגנה, ת"א השלום ות"א סבידור מרכז (מתחנה זו תתבצע החלפה לרכבות 8196 ו-8198 לחיפה חוף הכרמל).

גמר גביע הטוטו: אלו הרכבות שתוכלו לקחת למשחק

"רכבות 8196 ו-8198 תצאנה מתחנת ת"א סבידור מרכז לחיפה חוף הכרמל בשעות 17:19 ו-18:19 ותעצורנה בתחנות ת"א האוניברסיטה, הרצליה וחיפה חוף הכרמל (תחנה אחרונה). רכבת 8200 תצא מתחנת ת"א ההגנה לחיפה חוף הכרמל ותעצור בתחנות: ת"א השלום, ת"א סבידור מרכז, ת"א האוניברסיטה, הרצליה וחיפה חוף הכרמל (תחנה אחרונה)".

"בתום האירוע רכבות 8191, 8193, 8195 ו-8197 תצאנה מתחנת חיפה חוף הכרמל אל ת"א ההגנה, ותעצורנה בתחנות הרצליה, ת"א סבידור מרכז ות"א ההגנה. שעות יציאה משוערות: 23:05, 23:15, 23:35, 23:45. רכבת 8697 תצא מתחנת חיפה חוף הכרמל אל אשקלון ותעצור בתחנות: ת"א סבידור מרכז, ת"א ההגנה, חולון וולפסון, בת-ים קוממיות, ראשון לציון משה דיין, אשדוד עד-הלום ואשקלון. שעת יציאה משוערת 23:55".

"אל רכבות הלילה שפועלות מתחנת ת"א סבידור מרכז לירושלים יצחק נבון, תתווספנה שתי רכבות נוספות (8791 ו-8793) שתצאנה מתחנת ת"א סבידור מרכז ותעצורנה בתחנות ת"א ההגנה, נתב"ג וירושלים יצחק נבון. שעות יציאה משוערות: 0:20 ו-1:00. אנו מודים למשרד התחבורה ורכבת ישראל על ההיענות וההירתמות למען אוהדי הכדורגל בישראל".