צפו: פסטיבל הקולנוע שומרון יוצא לדרך, ושחקנים, אנשי קולנוע וידוענים נוספים קוראים לציבור להגיע ולהשתתף בו. יוסי דגן: "השומרון – מוקד תרבות ישראלי"

פסטיבל קולנוע שומרון ה-6 יתקיים במהלך חמישה ימים, ויציג את מיטב היצירה הקולנועית הישראלית לצד הקרנות בכורה, מפגשים עם יוצרים ושחקנים, ופאנלים מקצועיים.

השחקן והבמאי שלום אסייג, לצד השחקנים עינת הולנד ואורי פפר – קוראים לציבור להגיע לפסטיבל קולנוע שומרון ה-6: "5 ימים של קולנוע מצוין – בואו לראות" בפסטיבל יוקרנו מעל 60 סרטים מתוכם 27 בכורות וטרום בכורות. יוסי דגן ראש מועצת שומרון: "השומרון הופך למוקד תרבות ישראלי שמחבר בין עולמות, בואו להנות מכל הטוב הזה!".

צפו בשלום אסייג, מרילין וניג ויוסי דגן מזמינים את אתכם לפסיטבל:

בכירים בתעשיית הקולנוע צפויים להגיע לפסטיבל. השחקן, התסריטאי והבמאי שלום אסייג הזמין את הציבור להשתתף בפסטיבל שבו יוקרן גם סרטו "ההילולה 2 – החתונה":

אסייג אמר: "חברים וחברות, אני רוצה להזמין אתכם לפסטיבל קולנוע שומרון ה-6. חמישה ימים של קולנוע מצוין, וגם הסרט שלי – "ההילולה 2 החתונה" – יהיה שם. תבואו לראות, מחכים לכם."

הבמאים מרלין וניג ומתן גוגנהיים והשחקנים עינת הולנד ואורי פפר שמצלמים סרט חדש בשומרון, שפרטיו טרם התפרסמו הצטרפו להזמנה בסרטון מיוחד שצילמו לקראת הפסטיבל:

"אנחנו רוצים להזמין אתכם לפסטיבל הקולנוע שומרון ה-6. כל אחד ואחת מכם – לבוא, לשבת בבית קולנוע בחושך, לעבור חוויה ביחד ולהנות. נראה אתכם שם". כך פורסם בחשבון האינססגרם של פסטיבל קולנוע שומרון.

ראש מועצת שומרון ויו"ר קרן קולנוע שומרון, יוסי דגן:

"כיף לראות איך התרבות מחברת את כולם והדובדבן שבקצפת הוא פסטיבל הקולנוע שמייבא תרבות מגוונת וייחודית לשומרון, מאפשר תחרות ונותן אפשרות לקהל ליהנות מיצירה איכותית בינלאומית. אט אט השומרון הופך למוקד תרבות ישראלי שמחבר בין עולמות. אני מזמין את הציבור לבוא להנות מקולנוע אחר חדש ומגוון לצד קלאסיקות מוכרות וסרטים שלא הכרתם."

פסטיבל הקולנוע שומרון השישי יצא לדרך ביום ד' 5.11.25, בערב פתיחה בהיכל התרבות באריאל בהנחיית זהר שטראוס – שבמהלכו יוקרן בטרום בכורה חגיגית הסרט בהשתתפותו 'האחד והיחיד שלי' בבימוי דוד טאובר ובנוכחות השחקנים, הסרט הופק בתמיכת קרן קולנוע שומרון וקרן רבינוביץ. תיערך מחווה ליהורם גאון בנוכחותו, יוקרנו סרטי הדגל בכיכובו ויוקרנו יצירות שישימו דגש על אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים.

האירוע שנערך על ידי מרכז קהילתי שומרון ובתמיכתה של מועצה אזורית שומרון, יתקיים במשך 5 ימים עד ליום ב', ה 10.11.25 במתכונת של פסטיבל נודד בלמעלה מ-20 מוקדים שונים ברחבי השומרון. יוקרנו בו 70 סרטים במתכונת בינלאומית מלאה, כש-27 מתוכם יוצגו במסגרת הקרנות בכורות וטרום בכורות ישראליות ועולמיות.

מנכ"לית הפסטיבל, אסתר סילם אלוש:

"משמח לראות כיצד הפסטיבל והשומרון מחובק, השפה התרבותית היא שפה בינלאומית שמחברת בין אנשים, אנחנו מזמינים ציבור מכל הארץ לבוא להנות בפסטיבל ולהכיר סיפורים חדשים, זויות ראייה חדשות ופשוט להתחבר".