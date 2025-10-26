התביעה הצבאית הגישה כתב אישום חמור נגד עבד אלכרים צנובר, המעורב המרכזי בפיגוע המטענים בבת ים שהתרחש בפברואר האחרון. לפי כתב האישום, צנובר תכנן לבצע פיגוע טרור בגוש דן, וייצר מטעני נפץ מאולתרים

אחרי 8 חודשים: התביעה הצבאית הגישה היום (ראשון) כתב אישום חמור נגד עבד אלכרים צנובר, הנאשם המרכזי באחריות לביצוע פיגוע מטעני הנפץ שהתרחש בפברואר האחרון בחניון האוטובוסים בבת ים.

על פי כתב האישום, "במהלך חודש ינואר 2025, תכנן הנאשם עם מעורבים נוספים לבצע פיגוע טרור באזור גוש דן. מטרתם הייתה לפגוע במספר רב של אזרחים באמצעות הנחת מספר מטעני נפץ רסס במקומות הומי אדם. במסגרת ההכנות לפיגוע, ייצר הנאשם מספר מטעני נפץ מאולתרים רבי עוצמה, אליהם חיבר מסמרים וברגים בכדי להגביר את פוטנציאל פגיעתם".

ב-20 בפברואר 2025 צנובר נכנס לשטח ישראל על מנת להוציא את תוכניתו אל הפועל. "הנאשם הטמין חמישה מטעני נפץ שונים בארבעה אוטובוסים ברחבי הערים תל אביב ובת ים, ותיזמן את הפעלתם למועדים שונים" נאמר בכתב האישום. "חלק מהמטענים אותם הניח התפוצצו בשעות הלילה, כאשר האוטובוסים היו ריקים מנוסעים. המטענים האחרים אותרו ונוטרלו. בכך, סוכלה תוכניתו הקטלנית של הנאשם, ונמנע אסון כבד".

עוד נאמר כי צנובר נמלט בחזרה לאזור יהודה ושומרון, שם הסתתר במקומות שונים: "במהלך תקופת המסתור, ולאחר כישלון תוכניתו המקורית, תכנן הנאשם לבצע פיגוע התאבדות בעיר תל אביב. לשם כך, יצר קשר עם גורמים נוספים שיסייעו לו, וייצר מטעני נפץ נוספים. בשל מעצרו לא הספיק הנאשם להוציא לפועל מתווה פיגוע זה". לאחר מצוד ממושך, הוא נעצר על ידי כוחות צה״ל ושב״כ ביולי האחרון.

לבקשת התביעה הצבאית, הורה בית המשפט הצבאי על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו. כתבי אישום נוספים הוגשו נגד המעורבים האחרים בפיגוע.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה”ל ושב״כ ימשיכו לפעול בנחישות למיצוי הדין עם כל מי שפועל לפגוע בביטחון האזור".