דווקא עכשיו: סרטו החדש של יובל הדדי, ״איש הולך ברחוב״, זוכה בפרס הסרט העלילתי הטוב ביותר בפסטיבל אוסטין 2025 – הישג בולט לקולנוע הישראלי מול חרם תרבותי

הסרט ״איש הולך ברחוב״, סרטו החדש של הבמאי והתסריטאי יובל הדדי, זכה בפרס הסרט העלילתי הטוב ביותר בפסטיבל הסרטים הבינלאומי באוסטין, טקסס – Austin Film Festival 2025.

מדובר בהישג בולט לקולנוע הישראלי, במיוחד על רקע החרם התרבותי הגובר כלפי ישראל בזירה הבינלאומית. הסרט, בכיכובם של אנחל בונני, אורי בנאי, גילי בלום ויותם רוטשטיין, הוקרן בבכורה עולמית במסגרת הפסטיבל וזכה בפרס המרכזי של אחד מאירועי הקולנוע החשובים והמשפיעים בארצות הברית לקולנוע עצמאי ולתסריטאות.

מאז נוסד בשנת 1993, נחשב פסטיבל אוסטין לאחד האירועים המרכזיים בעולם של כתיבה קולנועית. רבים מהיוצרים הזוכים בו המשיכו בהמשך דרכם לעונת הפרסים הבינלאומית ולמועמדויות לפרסי האוסקר והגלובוס.

סיפור על חזרה, תשוקה ומחילה

״איש הולך ברחוב״ מגולל את סיפורו של רענן, גבר באמצע חייו, השב לישראל אחרי שלושה עשורים של היעדרות. מפגש מקרי עם גבר זקן מציף בו זיכרונות רדומים, ורומן עם גבר צעיר מאלץ אותו להתעמת עם פערי דורות, שאלות של מגדר ונראות, ובעיקר – עם ההיסטוריה האישית שלו ועם הצורך במחילה ובסגירת מעגל.

הסרט נכתב ובוים על ידי יובל הדדי, מהבמאים הבולטים שפועלים בין ישראל לארצות הברית. הדדי, החל את דרכו בתיאטרון וביים את ההצגה ״עיני בבל״ שהועלתה באוף ברודוויי בניו יורק וזכתה להצלחה ביקורתית רבה. סרטו העלילתי הקודם ״15 שנה״ (2019) נבחר לפתוח את הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה בתל אביב, זכה בפרסים בפסטיבלים בשיקגו ובנאפולי והוקרן ברחבי העולם.

לצד יצירתו הקולנועית, הדדי משמש כחבר ועד מנהל באגודת ידידי בת שבע בארצות הברית וכשופט בפסטיבל הקולנוע הגאה.

״איש הולך ברחוב״ מצולם בעדינות ריאליסטית על ידי הצלם יניב לינטון, נערך בידי גיא נמש, והופק על ידי חברת ״לייטסטרים״ בראשות המפיק מיקי רבינוביץ׳ – צוות יצירה שמביא למסך סרט אישי, אנושי ונוגע ללב, על אהבה, זיכרון והשלמה.

יובל הדדי: ״היכולת לגעת באנשים ממלאת אותי גאווה״

לאחר הזכייה אמר הדדי: ״אני מודה על ההכרה וההוקרה הבינלאומית להן זוכה הסרט, ובעיקר על הזכות להיות חלק מקהילה מעוררת השראה של כותבים ויוצרים המקדישים את עצמם לאמנות הסיפור. היכולת לספר סיפור שנוגע באנשים, מעורר הזדהות, מחשבה ורגש, בתוך שיח תרבותי וחברתי מגוון כל כך – ממלאת אותי התרגשות וגאווה להיות שותף למסע היצירה הזה״.

״איש הולך ברחוב״ ימשיך כעת בסבב פסטיבלים ברחבי העולם, וצפוי לעלות בבתי הקולנוע בישראל ובחו״ל במהלך שנת 2026.