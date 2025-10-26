ברשת "אל ג'זירה" דווח כי צוות של הצלב האדום יגיע הערב לאזור הקו הצהוב ממזרח לעיר עזה, זאת במטרה לאתר את גופותיהם של חללים חטופים ישראלים נוספים

אחרי שארגון הטרור חמאס לא שחרר גופות של חללים חטופים במהלך סוף השבוע האחרון, ברשת "אל ג'זירה" דווח כעת (ראשון) כי צוות של הצלב האדום יגיע הערב לאזור הקו הצהוב ממזרח לעיר עזה, זאת במטרה לאתר חללים חטופים ישראלים נוספים.

ברצועת עזה מוחזקים כעת 13 חטופים חללים, בהם 9-8 שבמערכת הביטחון מעריכים שחמאס יודע את מיקומם. ראש צוות המו"מ של חמאס, חליל אל ח'יה, טען הבוקר בראיון כי צוותים ואנשי הארגון ייכנסו היום לאזורים חדשים ברצועה על מנת לאתר חלק מהחללים החטופים. במקביל, חבר הלשכה המדינית של חמאס בחו"ל, מוסא אבו מרזוק, טען כי " קשה יהיה למסור את כל גופות החללים החטופים הישראלים, וקשה למצוא אותן בפעימה אחת. הדבר יכול לקחת לא רק שבועות אלא חודשים, וייתכן שחלק מגופות החללים לא יימצאו".

כאמור, ביומיים האחרונים חמאס לא שחרר גופות של חללים חטופים ישראלים – זאת למרות שגם בערב שבת וגם במוצאי שבת דווח כי בישראל נערכו לקבל גופות של שני חללים חטופים, אך בשני המקרים ארגון הטרור לא עשה זאת. העיכוב והפרת ההסכם מגיע למרות האיום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שקרא לחמאס להזדרז ולהחזיר את גופות החללים בהקדם.

"יש לנו שלום חזק מאוד במזרח התיכון, ואני מאמין שיש לו סיכוי טוב להיות נצחי" אמר טראמפ בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו, Truth Social. "חמאס יצטרך להתחיל להחזיר במהירות את גופות החטופים שנהרגו, כולל שני אמריקנים, אחרת המדינות האחרות המעורבות בשלום הגדול הזה ינקטו פעולה".

טראמפ הוסיף כי "קשה להגיע לחלק מהגופות, אך אחרות ניתן להחזיר כבר עכשיו, ומאיזושהי סיבה הם אינם עושים זאת. אולי זה קשור לפירוז שלהם, אבל כשאמרתי שיחס הוגן יינתן לשני הצדדים, זה חל רק אם הם עומדים בהתחייבויות שלהם." בסיום הפוסט הציב טרמפ דד-ליין וכתב: "נראה מה הם יעשו ב־48 השעות הקרובות. אני עוקב אחר כך מקרוב מאוד".