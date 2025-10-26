דיפלו בארץ הפלאות הוא סרט אנימציה מרהיב ומרגש לכל המשפחה, המבוסס על קומיקס שעוסק בבעלי חיים שנכחדו מהעולם. רוצו לראות

דיפלו בארץ הפלאות – סרט אנימציה חדש. בשבת האחרונה היינו בפרשת נח. תיבת נח כיכבה שם. כל בעלי החיים נכנסו לתיבה. כנראה גם הדינוזאורים.

סרט חדש ומקסים לילדים דיפלו בארץ הפלאות, מלמד על חייהם של הדינוזאורים בעלי החיים שנכחדו מהעולם.

הסרט מספר את סיפורו של דינוזואר צעיר, סקרן ואמיץ במיוחד, שגדל בעמק שקט עם הוריו. כשיום אחד הם נעלמים בנסיבות מסתוריות, דיפלו מחליט לצאת למסע חסר תקדים בעקבותיהם. בלי לדעת מה מחכה לו מעבר להרים – הוא עוזב את ביתו ויוצא לעולם רחב ומלא הפתעות.

דיפלו מנגיש את עולם הטבע לילדים

אלן וצוותו מפילםהאוס, מביאים בכל פעם פן חדש ואחר למציאות והכל תוך כדי מחשבה אחת. להנגיש את העולם לילדים. כך גם הפעם עם עולם בעלי החיים שהיו פעם ואינם עוד.

עוד באותו נושא כך בינה מלאכותית ישראלית שומרת על עופות בסכנת הכחדה 12:18 | קובי פינקלר 0 0 😀 👏

==

הפצה פילםהאוס

93 דקות מדובבות, קסומות ומהנות.